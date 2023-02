„Endlich wieder Pep & Pop“ – darüber waren sich alle Besucher einig, die eine der begehrten Eintrittskarte für die Faschingsfete der HG-Handballer am Samstagabend in der Lore-Eichhorn-Halle ergattert hatten. Und so ließen sie es gemeinsam bis spät in die Nacht hinein so richtig krachen.

350 Leute durften hinein, viele wäre gerne noch gekommen. „Die Karten waren ruck-zuck weg, wir

...