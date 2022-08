Prozess am Schwetzinger Schöffengericht: Mit Tests zwei Millionen Euro abgezockt

Ein in Schwetzingen lebendes Ehepaar musste sich wegen Betrugs an der Arbeitsagentur und gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg vor dem Schöffengericht des hiesigen Amtsgerichts verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 50-jährigen Libanesen und der in Mannheim geborenen 46-jährigen Spanierin vorgeworfen, dem Jobcenter Einkünfte verschwiegen und sich mit

...