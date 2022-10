„Reden hebt die Stimmung – Seelisch gesund in unserer Gesellschaft“ lautet das Motto der diesjährigen Woche der Seelischen Gesundheit. Die Aktionswoche findet bundesweit vom 10. bis 20. Oktober statt und nimmt die sozialen Beziehungen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Blick. Auch der Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis e.V., St. Thomas e.V. und das Zentrum für psychische Gesundheit Schwetzingen (zfpG), die im GemeindepsychiatrischenZentrum zusammengeschlossen sind, beteiligen sich mit drei Veranstaltungen an der Aktionswoche.

„Die Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen, Abstandsgeboten und der damit einhergehenden sozialen Isolation war und ist für Menschen mit einer psychischen Erkrankung ganz besonders problematisch. Die diesjährige Aktionswoche setzt sich deshalb dafür ein, wieder mehr miteinander ins Gespräch zu kommen und Verständnis füreinander zu entwickeln“, erläutert Katrin Dolle, Leiterin des Referats Eingliederung und Rehabilitation des Caritasverbands für den Rhein-Neckar-Kreis, den Hintergrund der Aktionswoche.

Zum Auftakt findet am Freitag, 7. Oktober, um 11 Uhr ein Gottesdienst in der St. Pankratius Kirche Schwetzingen statt. Dort werden in einer anschließenden Vernissage Gemälde ausgestellt, die in der Tagesstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen des Caritasverbands entstanden sind. Im Anschluss an den Gottesdienst laden Tagesstruktur und Tagesstätte zu einem gemeinsamen Mittagstisch mit musikalischer Begleitung im Josefshaus gegenüber der Kirche ein. Serviert wird Suppe mit Dampfnudeln. Um Anmeldung für den Mittagstisch unter der Telefonnummer 06202/93 14 33 wird gebeten.

Am Montag, 10. Oktober, öffnet St. Thomas e.V. seine Türen. Ab 13.30 Uhr sind alle Interessierten herzlich in das Wohnheim für psychisch kranke Menschen in der Karlsruher Straße 48 eingeladen, bei Kaffee und Kuchen in eine kreative Welt einzutauchen. Es werden Bilder und Kunstwerke gezeigt, die in der Arbeitstherapie entstanden sind.

Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe zeigt das Central Kino in Ketsch in Kooperation mit dem Kinoverein Ketsch und dem zfpG am Mittwoch, 12. Oktober, um 19.30 Uhr den oscarnominierten Film „Jenseits der Stille“ von Caroline Link. Der Einlass ist um 19 Uhr. zg