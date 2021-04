Raquel Rempp vom Freundeskreis und Eigentümer Matthias Vogel protestieren in der weiterhin massiv beschädigten ehemaligen Tennishalle für eine Rettung des Racketclubs. Knapp fünf Jahre, nachdem die Zwischennutzung als Flüchtlingsunterkunft beendet worden ist, ist der Racketclub in der Scheffelstraße weiterhin in einem desaströsen Zustand.

© Benjamin Jungbluth