Rokokotheater Schwetzingen: FDP fordert historisches Gutachten

Schwetzingen. „Die Pläne für die Umbenennung kann ich weder historisch noch intellektuell nachvollziehen. Das Schwetzinger Rokokotheater sollte nicht umbenannt werden!“, sagte FDP-Landtagsabgeordneter Christian Jung (Wahlkreis Bretten) nach einem Vor-Ort-Termin in Schwetzingen und einem Gespräch mit seinem CDU-Landtagskollegen Andreas Sturm (Wahlkreis Schwetzingen) am Rande einer Verwaltungsratssitzung der Württembergischen Staatstheater am Montag in Stuttgart. So heißt es in einer Pressemitteilung.

Der aus Heidelberg stammende FDP-Politiker und Historiker, der mehrere Bücher zu den Folgen des Nationalsozialismus auf die Kurpfalz und Nordbaden und die Integration von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen nach 1945 verfasst hat, hält es für sehr wahrscheinlich, dass das Rokokotheater schon deutlich vor 1928 und auch im Deutschen Kaiserreich vor 1918 als solches bezeichnet wurde.

„Ich bin meinem Kollegen Andreas Sturm als gebürtiger Kurpfälzer sehr dankbar, dass er nicht kampflos die geplante Namensänderung fürdas Rokokotheater akzeptiert, selbst recherchiert hat und nun klar ist, dass das Rokokotheater spätestens 1928 so genannt wurde. Es wäre aber ein Wunder, wenn man erst ab 1928 das Theater so genannt hätte, das muss schon früher gewesen sein“, wird Christian Jung, der von 1999 bis 2010 Stadtrat in Neckargemünd war, in der Pressemitteilung zitiert.

„Werde es immer so nennen“

Der FDP-Politiker rät den Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg sowie der grün-schwarzen Landesregierung, ein historisches Gutachten in Auftrag geben zu lassen, bevor die Umbenennung wirklich durchgezogen werde.

„Ich bin zwar erst 44 Jahre alt.Das Theater werde ich aber mein gesamtes Leben Rokokotheater nennen“, betonte Christian Jung abschließend. Jeder seiner Gesprächspartner zu diesem Thema habe kein Verständnis für eine Umbenennung. In einer parlamentarischen Anfrage an die Landesregierung will Jung infolgedessen wissen, ob es offizielle Erkenntnisse gibt, ab welchem Jahr das Rokokotheater so bezeichnet wurde.