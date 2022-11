Rokokotheater Schwetzingen: Andreas Sturm sammelt jetzt Unterschriften

Schwetzingen. „Da könnte man auf einer ungesattelten Sau davonreiten“ – schreibt der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Sturm in einer Pressemitteilung vom Dienstagnachmittag, in der er eine neue Runde im Kampf um den Erhalt des Namens Rokokotheater im Schwetzinger Schloss eröffnet. Er startet jetzt eine Unterschriftenaktion gegen die geplante Umbenennung in „Pigage-Theater“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sturm begründet das so: „Die Stellungnahme der Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) hat wiederum gezeigt, dass es bei der Begründung für die Umbenennung vor Widersprüchen nur so strotzt. Zu behaupten, dass der Name eindeutig aus dem Dritten Reich stamme und dann auf Benennungen aus den Jahren 1924, 1927 und 1928 zu verweisen, passt jetzt nicht wirklich zusammen“, argumentiert Sturm: „Gerne bin ich am 13. Dezember im Rokokotheater vor Ort und diskutiere über die Argumente mit dem Podium. Neben dem fachlichen Aspekt kommt allerdings für mich als Landtagsabgeordneten ein sehr entscheidender Punkt dazu – und das ist im vorliegenden Fall, dass die Schwetzinger Bevölkerung völlig übergangen und vor vollendete Tatsachen gestellt wurde. Auch unter Marketinggesichtspunkten – der Zerstörung einer Weltmarke – hat dieser unglaubliche Vorgang eine politische Dimension. Wäre das Schloss Weltkulturerbe geworden, hätte man so eine Änderung übrigens zu Recht gar nicht vornehmen dürfen.“

Aus diesem Grund will Sturm mit Bürgern durch eine Unterschriftenliste ein klares Statement der Bevölkerung setzen. „Wir benötigen eine breite überparteiliche Initiative. Ich lade deshalb alle Parteien, Wählervereinigungen, Gewerbetreibenden und Privatpersonen ein mitzumachen. Wer Unterschriften sammelt oder eine Liste in seinem Geschäft auslegen kann, bitte ich um Kontaktaufnahme unter E-Mail kontakt@andreas.sturm.com, Telefon 06205/3 64 05 71 oder Whatsapp 0176/72 52 38 04. Der Auftakt der Unterschriftenaktion soll am Freitag, 2. Dezember, 15 Uhr, vor dem Glücksschwein am Schlossplatz sein.