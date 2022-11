Rokokotheater Schwetzingen wird nun doch nicht in Pigage-Theater umbenannt

Schwetzingen. „Wir hatten geplant mit einer Namensänderung den großartigen Architekten des Schlosstheaters Nicolas de Pigage und sein Lebenswerk zu würdigen“, sagte Geschäftsführer Michael Hörrmann. Pigage schuf mit dem Schlosstheater einen für die Zeit ausgesprochen innovativen Theatertypus in klassizistischer Ausstattung, der bereits deutlich in das 19. Jahrhundert verwies und schon unter Kurfürst Carl Theodor eine neuartige Schauspiel- und Musikrezeption ermöglichte.

Denkmalerhalt ist jedoch nur mit Unterstützung aller Bürgerinnen und Bürger langfristig erfolgreich. Die Diskussion der letzten Tage drohte aber das enge Band zwischen dem Schloss und der Bevölkerung Schwetzingens zu beschädigen. Der geplante Diskussionsabend am 13. Dezember hätte den Konflikt in der jetzigen Situation weiter verstärkt und nicht befriedet: „Das kann ich gerade jetzt am Ende meiner beruflichen Laufbahn nicht verantworten. Dazu liegen mir das Schloss und der Schlossgarten zu sehr am Herzen.“

Das Rokokotheater im Schwetzinger Schloss soll im August 2023 nun doch nicht umbenannt werden. © Schwerdt

„Die Identifizierung der Bevölkerung mit dem Namen „Rokokotheater“ erwies sich als enorm. Das akzeptieren wir und werden die Pläne zur Umbenennung nicht weiterverfolgen“, so Hörrmann weiter.

Die Staatlichen Schlösser und Gärten sehen in der positiven Identifikation der Schwetzingerinnen und Schwetzinger und den sehr hohen Zufriedenheitswerten der Gäste mit dem Schloss einen hohen Wert.

Die Zufriedenheit der Gäste mit dem Ensemble von Schloss und Schlossgarten ist in Schwetzingen mit 97 % am höchsten und belegt die Spitzenposition auf der Zufriedenheitsskala unter den Monumenten der Staatlichen Schlösser und Gärten wie die jüngste repräsentative Gästebefragung mit 638 Befragten vom Sommer 2021 eindrucksvoll beweist. Die Weiterempfehlungs- und Wiederbesuchsbereitschaft kommen ebenso mit 99 % bzw. 90 % auf Spitzenwerte.

Damit ist auch der geplante öffentliche Termin am 13. Dezember 2022 hinfällig. Bei dieser Veranstaltung wollten die Staatlichen Schlösser und Gärten mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern über die Namensänderung diskutieren und dabei die unterschiedlichen Perspektiven und die herausragende Bedeutung des Architekten Nicolas de Pigage aufzeigen.