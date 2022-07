Sarah Connor feiert in Schwetzingen eine Party mit viel Gefühl

Schwetzingen. Bodenständig, kumpelhaft, empathisch, offenherzig, mutig, erotisch – es gibt viele Eigenschaften, die Sarah Connor in sich vereint. Was ihre Fans seit über 20 Jahren zudem an ihr schätzen, macht die 42-jährige Sängerin bei ihrer Tour „Herz Kraft Werke“ am Samstagabend im Schlossgarten Schwetzingen einmal mehr deutlich: Sie entzündet ein emotionales Feuerwerk auf der Bühne und packt Gefühlswelten in ihre Lieder, die sie mir ihrer kraftvollen warmen Soulstimme mal laut, mal leise über das Festivalgelände bei Musik im Park schweben lässt.

Sie hört auf ihren Bauch und rät das im gleichnamigen Titel den Zuhörern zum Auftakt, bevor sie die „Kleinstadtsymphonie“ anstimmt. Freilich besingt die gebürtige Delmenhorsterin damit ihre Heimat, doch so manch Schwetzinger dürfte mit den Textzeilen „seine“ Stadt und eigene Erlebnisse assoziieren – einfach ein schönes Lied und passend für das stimmungsvolle Konzert in der 20 000-Einwohner-Stadt.

"Vincent" wird eingefordert

Die Wahl-Berlinerin bezieht zudem Stellung zu sozialkritischen und politischen Themen wie in „Ruiniert“ („Komm, wir tanzen zusammen auf den Straßen; mit Blumen in den Haaren und Sonne im Gesicht; alle Bomben, Panzer und Despoten; und AfD-Idioten, mein Herz kriegt ihr nicht“). Und ihr Plädoyer für die gleichgeschlechtliche Liebe – ausgedrückt mit dem Song „Vincent“, der zum Ende hin eingefordert wird – ist Zuspruch und Mutmacher zugleich. Dabei hat sie sich eine Regenbogen-Flagge um die Schultern gelegt.

Mansfeld - Dennis Mansfeld (r.) - eröffnet den Abend. Der gebürtige Hamburger mit einer sensationellen Stimme, die an Passenger erinnert, lebte viele Jahre in Spanien. Neben eigenen Nummern singt er "It's my life" von Bon Jovi - und wird gefeiert. © Dorothea Lenhardt

Die Beziehung zwischen Sarah Connor und ihren Fans ist durchaus etwas ganz Besonderes. Das ist in ihren Ansprachen zu merken, in denen die Vierfach-Mama immer wieder Persönliches erzählt und zustimmende Reaktionen aus dem Publikum erfährt. Genau das macht auch ihre Songs aus. Sie teilt Ideen, Sorgen und Ängste wie in „Bedingungslos“ – und wehe, man „pisst in ihr Revier“, wenn es um ihren Liebsten geht.

"Jürgen" wird mit ins Programm eingebaut

Und dann wäre die Interaktion mit den Menschen vor der Bühne, die Nähe, die sie auch gleich zum Auftakt sucht, als sie zum Publikum hinabsteigt. „Jürgen im rosa T-Shirt“ wird dann etwas unfreiwillig immer mal wieder ins Programm eingebaut. Der Grund: Er schrie laut mit, als Sarah Connor wissen wollte, wer denn von den Herren allein da sei. Nun: Jürgens Frau stand neben ihm. Auf Nachfrage der Sängerin kam dann auch noch raus, dass das Ehepaar seit 25 Jahren verheiratet ist. Sarah Connor schloss daraus, dass Jürgen alles richtig macht: Wenn eine Frau was fragt, immer ja sagen. Die Masse grölt.

Familienbande: Steffi (Patentante von Lisanne), Katja (Mutter von Lisanne) und vorne: Lisanne (8 Jahre) - für Lisanne ist es das erste Livekonzert! © Dorothea Lenhardt

Apropos Ehemann: Die Sängerin selbst ist seit etwa zehn Jahren mit Florian Fischer, einem ehemaligen Mitglied der Boygroup „The Boyz“, verheiratet. Für ihn schrieb sie in den zurückliegenden beiden Jahren den Titel „Dazwischen sind wir Freunde“ – eben weil das Zuhausehocken in der Corona-Zeit für alle nicht einfach war. Und weil sie darauf „keine Lust mehr hat“, schickt sie ein „Bye Bye“ an diese vom Virus geprägte Zeit – von den Stimmen im Publikum mitgetragen.

Ausflug in die englischsprachige Zeit

Sarah Connor ist gewachsen, gereift, und mir ihr die Zuhörer, die ihr seit dem Karrierestart mit „Let’s Get Back to Bed – Boy!“ und der Nummer-eins-Ballade „From Sarah with Love“ im Jahr 2001 die Treue halten. Viele haben mittlerweile die eigenen Kinder bei den Konzerten mit dabei, so auch im Schlossgarten. „Kinder bis zehn Jahre können gerne hier ganz vor kommen“, lädt die Sängerin die Jüngsten ein, sich auf die Erhöhungen vor der Frontstage zu setzen, etliche nutzen diese einmalige Chance, andere bleiben lieber bei Papa auf der Schulter.

Ein Abstecher in die Zeit der englischsprachigen Songs in Form eines Medleys gehört aus Nostalgiegründen natürlich bei den Auftritten dazu (unter anderem mit „From Zero To Hero“, „Bounce“, „Music Is The Key“), doch der Fokus liegt auf den deutschsprachigen Erfolgsalben „Muttersprache“ (2015) und „Herz Kraft Werke“ (2019). Dabei geht’s aber auch noch genauso sexy zu wie vor zwei Jahrzehnten.

Und da sind die ganz leisen Momente

Bei so viel Wumms und Vielseitigkeit fällt es schwer, der Endlichkeit Platz einzuräumen. Und doch wird es ganz still. Sarah Connors Gedanken zum eigenen Abschied vom irdischen Dasein gibt sie in „Das Leben ist schön“ mit („Meine Kinder hören das nicht so gern, wenn die Mama von der eigenen Beerdigung singt“). Text und Melodie gehen unter die Haut, lassen aber gleichzeitig mitschwingen: Genieße jeden Augenblick und sei nicht traurig, wenn etwas vorbei ist, sondern freue dich über die vielen schönen Momente, die da waren.

Es ist diese Mischung aus professionellem Entertainment, tiefgründigen Botschaften gepaart mit einer wunderbaren Leichtigkeit, mit der Sarah Connor vor tausenden Fans im Schlossgarten Schwetzingen performt, etwa auch bei den Zugaben, darunter „Wie schön du bist“. Da möchte man kaum glauben, dass die Sängerin vor Auftritten noch immer weiche Knie hat, wie sie selbst gesteht: „Unmittelbar vor Konzertbeginn bekomme ich nur schwer Luft und denke, ich muss sterben vor Lampenfieber. Doch wenn der Vorhang fällt, die Musik einsetzt, ich die Hände und Gesichter sehe und die Rufe der Fans höre, dann weiß ich: Das wird ein geiler Abend.“

Und das war er in Schwetzingen definitiv, wenn auch – gefühlt – viel zu kurz.

Da geht noch mehr, liebes Publikum: Sarah Connor fordert ein. © Dorothea Lenhardt