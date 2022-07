Es geht Schlag auf Schlag mit großen Veranstaltungen in Schwetzingen: Nach dem schillernden Lichterfest am Samstag steht schon „Musik im Park“ in den Startlöchern. Seit Montagvormittag laufen die Aufbauarbeiten im Schlossgarten.

Sieben Konzerte mit international hochkarätigen Künstlern hat Veranstalter Provinztour für diese und nächste Woche in die Stadt geholt – und es gibt noch

