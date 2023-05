Schwetzingen und Spoleto in Musik vereint

Spoleto/Schwetzingen. Der Schwetzinger Manfred Kern war als Gastmusiker zu einem Abend mit Jazz, guter Laune und hervorragendem Essen in der Schwetzinger Partnerstadt Spoleto in Italien zu Gast. Fabrizio Gentili, ein großer Befürworter der Städtepartnerschaft, der zu diesem Event in sein Restaurant „Old Pig“ mitten in der malerischen Altstadt eingeladen hatte, freute sich über ein volles Haus.

Das Konzert war eine Idee von Bassist Marco Marino, der als einer der Ersten im Rahmen der damals neu begründeten Liaison zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Saxofonisten Cristian Panetto auf Einladung der Jazzinitiative in Schwetzingen gespielt hatte. Dritter im Bund war Pianist Alessandro Bravo aus Terni, welches rund 30 Kilometer von Spoleto entfernt in Richtung Rom liegt. Auch Bravo ist in Schwetzingen kein Unbekannter, hatte er doch schon im Januar 2011 zusammen mit Panetto und dem ebenfalls inzwischen verstorbenen großartigen Trompeter Aldo Bassi für mehrere Tage das musikalische Diner im Quadrato begleitet, welches damals von dem mit schwarzem Trüffel im Gepäck extra vom Monteluco angereisten Massimo Ferretti zubereitet wurde. Zudem war Alessandro Bravo auch Initiator und musikalischer Kopf des Auftritts von „Circe“ mit Elisabetta Antonini zur Eröffnung der Schwetzinger Jazztage 2022.

„Es ist mir eine große Freude, Ihnen musikalische Grüße aus Schwetzingen überbringen zu dürfen“, sagte Kern zu den Gästen, bevor er mit Gesang und Mundharmonika den Reigen aus Jazzstandards von „All of me“ bis „The nearness of you“ eröffnete. Seine Grüße waren am Ende nicht nur musikalischer Natur: Zur Freude seiner Gastgeber bedankte sich Manfred Kern mit einigen Flaschen Welde Pils No.1, welches er im Koffer mitgebracht hatte, für die Gastfreundschaft.

Tags darauf ging es weiter zu einem zweiten Konzert nach Terni und sonntags weiter nach Rom, um von dort im Nachtzug über München die Heimreise nach Schwetzingen anzutreten. Auf die obligatorische Frage, wann denn wieder mit musikalischem Besuch aus Italien in Schwetzingen zu rechnen sei, antwortet Kern, der auch Vorsitzender der Jazzinitiative ist: „Wenn alles gut geht, werden Alessandro und Marco im Oktober im Rahmen der Jazztage zu uns kommen.“