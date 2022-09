Schwetzinger Bürger radeln gemeinsam nach Speyer und zurück

Schwetzingen / Speyer. Im Vorfeld der Europäischen Mobilitätswoche findet am Sonntag, 11. September, eine geführte Radtour von Schwetzingen nach Speyer statt. Organisiert wird die Tour vom Büro für Klimaschutz, der Tourist-Info sowie dem Radsportverein Schwetzingen. Alle Bürger sind eingeladen mitzuradeln. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor dem Palais Hirsch.

Schwetzinger Bürger können bei der Radtour nach Speyer mitfahren. © Stadt

Gemeinsam wird entlang der Leimbachroute bis zum Rhein geradelt, wo die Kollerfähre in kurzer Zeit zur Kollerinsel übersetzt. Weiter geht es Richtung Speyer. In einem Biergarten wartet eine Erfrischung auf die Radler. Auf dem Rückweg nach Schwetzingen führt die Kurpfalzroute an Feldern und Wiesen vorbei direkt zum Schwetzinger Schloss.

Schwetzingen: Radtour soll auf die Europäische Mobilitätswoche aufmerksam machen

Die Radtour soll auf die Europäische Mobilitätswoche aufmerksam machen, eine Kampagne der Europäischen Kommission, die jedes Jahr vom 16. bis 22. September stattfindet. Die Stadt Schwetzingen wirbt in diesem Zusammenhang für mehr Nachhaltigkeit im Verkehr und möchte Bürger dazu motivieren, vermehrt das Fahrrad und den ÖPNV zu nutzen. Mit dem Förderprogramm „Klima-Impuls“ unterstützt die Stadt Einwohner dabei, auf nachhaltige Mobilität umzusteigen, beispielsweise mit Zuschüssen bei der Anschaffung von Lastenrädern oder dem Starterpaket zum Carsharing.

Fragen zum Förderprogramm werden von den Mitarbeitenden im Büro für Klimaschutz, E-Mail klimaschutz@schwetzingen.de, Telefon 06202/87 482 beantwortet.

Die Anmeldung zur Radtour erfolgt über die Tourist-Info Schwetzingen, E-Mail touristinfo@schwetzingen.de und Telefon 06202/87 400.