„Three and a half Trombones“ rund um Lehrer Alois Willing (3.v.l) sorgten für gute Lauen. Da wird die Posaune auch schon mal zum Gewehr. Nik Keller am Megafon spielte den „Drill Sergeant“. Daneben: Jannik Siegler (v. l.), Felix Dimitrijevic, Lasse Kuhn und Nikolai Hoffmann.

