Schwetzinger Spargellauf: Alle Startnummern vergeben

Schwetzingen. Alle Startnummern sind vergeben: Sowohl die Läufe über fünf Kilometer und zehn Kilometer als auch die Starts für die Schüler über 1200 Meter und Kinder über 500 Meter sind ausgebucht. Für den beliebten Schwetzinger Spargellauf, der am Sonntag, 23.April, wieder die regionalen Läufer in den Schlossgarten lockt, haben sich nun fast 1400 Sportler vorangemeldet.

Die Teilnehmer können ihre Startnummern am Samstag zwischen 15 und 18 Uhr in der Mensa des Schwetzinger Privatgymnasiums (Hildastr. 1) oder Sonntag ab 8 Uhr abholen. „Aber wir empfehlen die Abholung bereits am Samstag, um den Ansturm zu vermeiden“, meint Organisations-Chef Klaus-Peter Deimann.