Seltenes Werk erklingt in St. Pankratius

Was für eine fantastische Aufführung! Am Ostersonntag führte der katholische Kirchenchor von St. Pankratius in Schwetzingen gemeinsam mit Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters der Stadt Heidelberg die „Missa sancta“ auf. Das Werk stammt ursprünglich von Karl Kempter und erschien 1849.

Der Aalener Friedrich Hägele erschuf daraus eine moderne Vorlage, die 2019, im 200. Geburtsjahr des Komponisten, neu veröffentlicht wurde. Diese hatte der Kirchenchor unter der Leitung von Professor Dr. Stefan Zöllner-Dressler einstudiert und am Tag der Auferstehung des Herrn aufgeführt. Bild: Lenhardt