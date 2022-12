So war der "Open Sporty Sunday" in Schwetzingen: Spaß springt hier mit

Schwetzingen. Ordentlich Remmi-Demmi herrschte beim mittlerweile zehnten inklusiven und integrativen Sport- und Spiele-Nachmittag „Open Sporty Sunday“ für alle Kinder mit und ohne Handicap in der Sporthalle des Hebel-Gymnasiums in Schwetzingen. Dorthin hatten der TV Schwetzingen 1864 und die HG Oftersheim/Schwetzingen zu Bewegungsspaß in der weihnachtlichen „Special Christmas Edition“ eingeladen.

Die beiden Projektleiter und Vereinsvorstände, Jens Rückert (TV) und Michael Zipf (HG), waren nicht nur mit dem großen Zuspruch (89 Anmeldungen), sondern dem gesamten Verlauf der besonderen Jubiläumsveranstaltung und der ausgelassenen Stimmung in der Halle hochzufrieden, heißt es in einer Pressemitteilung. Zu Beginn begrüßte die Vorsitzende des Sportkreises Mannheim, Dr. Sabine Hamann, alle Familien und Kinder, gratulierte dem großen Organisations-Team zur zehnten Ausgabe. Sie wünschte dem außergewöhnlichen und weit über die Grenzen Schwetzingens bekannten und nachgefragten Vereinsprojekt weiterhin viel Erfolg. „Es ist wichtig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass Sport auch für Menschen mit Behinderung möglich und nötig ist. Die Barrierefreiheit von Sportstätten ist dabei das eine, die Barrierefreiheit in den Köpfen aber noch viel entscheidender“, betonte sie. Der beispielgebende „Open Sporty Sunday“ in Schwetzingen trage wesentlich dazu bei, Berührungsängste abzubauen. Er sei Motor für Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe in der Region.

Zum ersten Mal wurde das sportliche und spielerische Schnuppertraining musikalisch umrahmt. So war Athi Sananikone in der Halle nicht nur als engagierter TV-Vorsitzender und aktiver Coach, sondern auch als beliebter Entertainer im Einsatz. Nachdem sechs Maskottchen – der Löwe „Schorsch“ (TV Schwetzingen 1864), die Hyäne „Wutschi“ (HG Oftersheim/Schwetzingen), das Känguru „Carlo“ (Sportkreisjugend Mannheim), „Lio Rettungslöwe“ (DRK Schwetzingen), der Konditor-Junge „Utzi“ (Bäckerei und Konditorei Utz) und der „Embär“ (Edeka Embach) – als überlebensgroße Überraschungsgäste mit Clownin „Schoko“ bei den Kindern für Begeisterung gesorgt hatten, sang Athi mit allen Familien und Kindern gemeinsam im vielstimmigen „Sporty“-Chor zwei schöne Weihnachtslieder.

Das war dann auch der Auftakt und „Startschuss“ für den Besuch von Nikolaus und Knecht Ruprecht, die mit Roland Strieker, Amtsleiter für Familien, Senioren und Kultur, Sport der Stadt Schwetzingen, die Siegerehrung vornahmen und alle Kinder dank der Unterstützung der Sparkasse Heidelberg einen gut gefüllten Sportbeutel beschenkten. Dabei hob Strieker den hohen Stellenwert dieses nachhaltig inklusiven und integrativen Sportprojekts in Schwetzingen hervor. Daran schlossen sich Worte des Lobes und Dankes von Bürgermeisterstellvertreter Hans-Peter Müller an.

Der elfte „Open Sporty Sunday“ findet am Sonntag, 29. Januar, ausnahmsweise erst von 15 bis 17 Uhr in der Sporthalle des Hebel-Gymnasiums Schwetzingen statt.Anmeldungen sind ab sofort mit der digitalen Anmeldemaske unter www. tv1864.de sowie per E-Mail an geschaeftsstelle@tv1864.de möglich.

