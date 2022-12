Lions Club Schwetzingen unterstützt HG: Hier geht’s um mehr als nur Sport

Schwetzingen. Die Handballer der HG Oftersheim/ Schwetzingen werden bei der Weiterentwicklung ihrer Jugendarbeit vom Lions-Club Schwetzingen finanziell innerhalb des Projekts „Lions Anpfiff“ unterstützt. Jugendliche sollen auch außerhalb des Spielfelds gefördert und Bildungsthemen im Verein verankert werden, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Lions Anpfiff ist eine Kooperation zwischen den Lions Clubs und „Anpfiff ins Leben“. Ziel ist es, Sport und Bildung miteinander zu verknüpfen und Sportvereine langfristig zu Bildungsstätten zu machen.

Die HG Oftersheim/Schwetzingen, der Zusammenschluss der Handballabteilungen der beiden Mehrspartenvereine TSV 1895 Oftersheim und TV 1864 Schwetzingen, ist sportlich sehr erfolgreich, legt aber auch außerhalb des Spielfelds einen großen Schwerpunkt auf ihre Jugendarbeit. Durch Kontakte zum Lions Club Schwetzingen wurde die HG auf das Projekt „Lions Anpfiff“ aufmerksam und fragte an, ob sie von der nachhaltigen Jugendsportförderung von „Anpfiff ins Leben“ und deren umfassender Erfahrung profitieren könne. Schnell war den HG-Verantwortlichen klar, dass sie Strukturen schaffen wollen, um sich noch zukunftsfähiger aufzustellen. „Die Anforderungen an Sportvereine heutzutage sind hoch. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, junge Menschen auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten und sie auch außerhalb des Spielfelds zu fördern“, sagt HG-Vorstandsmitglied Michael Zipf. Die Spielgemeinschaft bewarb sich beim Lions Club Schwetzingen um eine finanzielle Unterstützung und konnte den Club von ihrem Vorhaben überzeugen.

Lions Club Schwetzingen unterstützt HG: Fokus auf Bildung

Gemeinsam mit der Anpfiff-Vereinsberatung, den Experten von „Anpfiff ins Leben“, die das Wissen um die nachhaltige Jugendsportförderung in die Vereine bringt, wurden in den zurückliegenden Wochen bereits Handlungsempfehlungen erarbeitet. Bei einem Vereinscheck vor Ort konnte sich das Beratungsteam ein Bild von den Gegebenheiten machen. So will die HG zunächst die Unterstützungsbedarfe ihrer Kinder und Jugendlichen identifizieren. Aufbauend auf dieser Datenbasis könnte dann beispielsweise eine Nachhilfebörse entstehen. Oder die Jugendlichen erhalten Unterstützung bei der Suche nach Schul- und Berufspraktika. Oder die HG vermittelt ihren Jugendlichen Ausbildungs- und Studienplätze bei ihren Partnern und Sponsoren. Daneben arbeitet ein eigens gegründetes Projektteam unter der Leitung von Daniela Gellert daran, wie Bildungsthemen im Verein platziert werden können.

Bei all diesen Vorhaben wird die Spielgemeinschaft vom Lions Club Schwetzingen unterstützt. „Wir sind überzeugt, dass die geplanten Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden. Die Handballgemeinschaft ist überaus engagiert und die ersten Schritte haben gezeigt, dass es in die richtige Richtung geht. Es konnten bereits einige junge Mitglieder für das Projektteam gewonnen werden, ein gutes Zeichen, dass das Projekt auf Interesse stößt,“ sagt Peter Behnert vom Lions Club Schwetzingen, der das Projekt mit in die Wege geleitet hat.

Als Nächstes will die HG Oftersheim/Schwetzingen Bildungsprojekte im Verein in die Tat umsetzen. Daneben wird sie durch die Anpfiff- Vereinsberatung durch eine Reihe von Workshops und Qualifizierungen begleitet. Damit will die HG ihrer gesellschaftlichen Rolle gerecht werden und attraktiv bleiben – vor allem für ihre Jugendlichen, aber auch für Eltern, Trainer und Sponsoren, heißt es abschließend.