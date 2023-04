Spargelsamstag in Schwetzingen: Bereit für die Sause des Jahres?

Schwetzingen. Der Freilandspargel sprießt, die Straßencafés füllen sich und die Stadt bereitet sich auf den alljährlichen Höhepunkt des Frühlings vor: Schwetzingen feiert wieder ausgelassen in der Spargelzeit - und dazu gehört natürlich der Spargelsamstag am 6. Mai.

Dann verwandelt sich die Stadt wieder in ein großes Erlebnisparadies und lädt zu ihrem großen Straßenfest ein. Tausende Besucher aus der ganzen Kurpfalz dürfen sich auf tolle Unterhaltung, schöne Begegnungen, ein fantastisches Programm, exquisite Verköstigungen und exklusive Shoppingfreuden freuen. Das Fest ist eine Hommage an das „weiße Gold“, das in Schwetzingen und den umliegenden Gemeinden angebaut wird, und es ist ein Aktionstag, der Freude, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie verspricht. Ein außergewöhnliches Highlight im Jahr der „Sommerfrische Schwetzingen 2023“, ein Schulterschluss zur Bundesgartenschau in Mannheim.

Spargelsamstag in Schwetzingen: abwechslungsreiches Programm

Das Stadtmarketing Schwetzingen mit Geschäftsführer Oliver Engert an der Spitze hat mit vielen Partnern ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das kaum Wünsche offenlässt. Gleichwo man in der Innenstadt den Rundgang startet, es warten eine Vielzahl an Attraktionen zum Mitmachen, Ausprobieren, Anhören und Genießen.

Spargelsamstag in der Innenstadt unter dem Motto "Pure Lebenslust auf Schwetzingerisch", 07.05.2022, kleine Planken Ballettschule Benkeser © Lenhardt Norbert

Ab 10 Uhr werden die Fußgängerzone, der Schlossplatz und die Kleinen Planken zur pulsierenden Meile, mit zahlreichen Informations- und Verkaufsständen sowie Aktionen draußen und in den Geschäften. Schlendert man durch die Einkaufsstraßen, lassen sich in den Läden und live bei den Modenschauen auf der Bräuninger-Bühne die neuesten Trends entdecken. Die Geschäftsinhaber heißen ihre Kunden bis 18 Uhr willkommen, für ausgedehntes Bummeln und Shoppen ist ausreichend Zeit.

Spargelsamstag in Schwetzingen: Spargel und Kulinarik satt

Im Mittelpunkt des Festes steht der Spargel. Schwetzingen steht für den Spargel wie keine andere Stadt und so sind Gaumenfreuden rund um das königliche Gemüse an zahlreichen Ständen gesetzt. Von der klassischen Spargelsuppe, über die herzhafte Spargelbratwurst bis hin zum ausgefallenen Spargelburger - das Angebot an köstlichen Spargelgerichten ist in diesem Jahr unübertroffen, es darf nach Herzenslust geschlemmt und verkostet werden. Und wer den Spargel mit nach Hause nehmen möchte, der deckt sich an den verschiedenen Spargelständen ein oder packt die Überraschungs-Spargelbox der Schwetzinger Zeitung unter den Arm.

Mit von der Partie sind traditionell die Partnerstädte Lunéville und Papá, die mit ihren beliebten französischen und ungarischen Spezialitäten internationales Flair verbreiten und mit ihrer Anwesenheit die Beziehungen und Freundschaften zwischen den Städten unterstreichen. Dem schließen sich auch die Partnerstädte Karlshuld und Schrobenhausen an. Sie kommen mit musikalischer Besetzung und einem ausgefallenen kulinarischen Schmankerl, dem original „bayrischen Döna“.

Beim Spaziergang durch die Stadt locken von den Kleinen Planken bis zur Carl-Theodor-Straße etliche Stände mit duftenden Speisen und kreativer Küche. Zu all den lukullischen Verführungen ein Kaltgetränk, ein frisch gezapftes Welde-Bier, ein Glas Tischmacher-Wein oder auch ein Champagner aus Lothringen gefällig? Vielleicht auch ein Cocktail oder Longdrink? Die Stände auf der Festmeile und die anliegende Gastronomie offerieren die sprichwörtliche Qual der Wahl an diesem Tag.

Spargelsamstag in Schwetzingen: Mitmachen auf dem Schlossplatz

Dass Spargel und sportlicher Ehrgeiz sich nicht ausschließen, zeigen die humorvollen und spannenden Wettbewerbe im Spargelweitwurf (13 Uhr, Schlossplatz) und Spargelschälen (16 Uhr, Bräuninger-Bühne). Die lokale politische, gesellschaftliche und hoheitliche Prominenz gibt sich dabei die Ehre und auch Kurzentschlossene Festbesucher dürfen sich spontan beim Schiedsrichter melden, um ihre Fähigkeiten bei diesen Schwetzingen Ur-Sportarten zu testen. Anfeuern und mitfiebern durch lautstarkes Publikum ist ausdrücklich erwünscht!

Spargelsamstag in der Innenstadt unter dem Motto "Pure Lebenslust auf Schwetzingerisch", 07.05.2022: Auftritt Tanzschule Kiefer, in der Mitte der Kindertanzlehrer Joshua © Dorothea Lenhardt

Für alle Kids, Jugendlichen und Fitgebliebenen, die es richtig sportlich mögen, ist auf dem Schlossplatz an den Mitmachstationen des DRK, des TV Schwetzingen 1864, der Rhein-Neckar Löwen, des SV Sandhausen, des SV Waldhof Mannheim und der MLP Academics der Spaß programmiert. Von der Hüpfburg, über die Kinderolympiade bis hin zu verschiedenen Ballspielen unter professioneller Anleitung, alles ist möglich. Dazu gibt es am ADFC-Stand einen kostenlosen Rad-Check, ein nützliches Service-Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger, die im Vorfeld des Stadtradelns, das am Folgetag beginnt, ihrem Drahtesel eine Frischekur verpassen wollen.

Spargelsamstag in Schwetzingen: Bühne frei für gute Vibes

Zuschauen und zuhören, Performances bestaunen und in ausgelassener Atmosphäre Livemusik genießen, das bieten die Bühnenacts auf dem Schlossplatz. Mit der lokalen Band der Brüder Alex und Chris Schartel startet das Programm um 11 Uhr. Nach dem Spargelweitwurf folgen die coolen Dance Moves der Hip-Hop-Kids, die nach verschiedenen Einlagen auch einen kleinen Mitmachtanz für das Publikum anbieten.

Schwetzingen Spargelsamstag 2022, kleine Planken. Hier spielen The Caotics. © Lenhardt Norbert

Die Spargel-Spinners-Square-Dance-Formation rundet das Programm ab und ab 17 Uhr nimmt das Schwetzinger Kult Duo „Hawa Mupo“ von Hagen Grube und Walter Hinzberg ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise. Bekannte Hits der Rock-, Pop- und Bluesgeschichte, Eigenkompositionen und internationale Klänge, feine Vintage Music und gute Laune garantiert.

Spargelsamstag in Schwetzingen: Bühne auf den Kleinen Planken

Für beste Stimmung und Feierlaune sorgt das Programm der Bühne auf den Kleinen Planken. Tagsüber mit Liveacts von Vereinen und Schulen, abends und bis zu später Stunde mit Profisound.

Ab 10 Uhr wird das Fest mit den Blechbläsern der Musikschule Schwetzingen in Schwung gebracht, der Churfürstliche Hofstaat stimmt auf die feierliche Festeröffnung mit königlichen Hoheiten um 11 Uhr ein. Im Anschluss und in Kooperation mit dieser Zeitung geben sich auf der Bühne diverse Chöre, Blaskapellen, Tanzformationen und ein Jugendtheater das Mikrofon in die Hand: Die Chöre von Sängerbund und Liederkranz, die Stadtkapelle Schwetzingen, der Posaunenchor, die Blaskapelle Karlshuld, der Gospelchor, die Gesangsklassen des Hebel-Gymnasiums, der Chor- und die Theater-AG der Zeyher-Grundschule, der Capoeira-Kampftanzverein, die Formationen der Tanzschule Kiefer und der Ballettschule Benkeser - alle freuen sich auf ihr Publikum.

Die Band „Neon-Kids oft the 90s“ lassen ab 18.30 Uhr die Stimmung steigen. Mit bekannten Hits aus den 1990ern, passenden Outfits aus der Zeit, coolen Tanzeinlagen und einer bunten Bühnenshow heizen die Profimusiker ordentlich auf den Partyabend ein. Dann komme was wolle: Wenn Lokalmatador und Top Act Athi Sananikone mit seiner Music Lounge um 21 Uhr die Bühne betritt, wird gefeiert. Musik ist nun mal Lebensfreude!

Der professionellen Party-Cover-Band aus Schwetzingen eilt in der Musikszene der Ruf voraus, für beste Stimmung zu sorgen. Das sorgfältig aufeinander abgestimmte und breitgefächerte Repertoire aus ehrlich gemachter Rock- und Pop-Musik macht diese Formation so besonders. Damit spricht sie alle Altersklassen an, die generationenübergreifend zu Klassikern und aktuellen Hits die Kleinen Planken zum Beben bringen.

Oliver Engert macht Appetit: „Der Spargelsamstag, eine weltoffene Veranstaltung und ein Muss für alle, die einen mitreißenden Start in die Freiluftsaison erleben möchten.“