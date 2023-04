Sparkasse Heidelberg spendet für Schwetzinger Tafelladen

Schwetzingen. Die Freude war groß beim Tafelladen „Appel + Ei“ in der Markgrafenstraße 12 in Schwetzingen, als die großzügige Spende der Sparkasse Heidelberg eintraf. Regionalleiter Björn Becker brachte 2000 Euro aus dem PS-Sparen vorbei. Beim PS-Sparen werden von den 5 Euro pro Monat 4 Euro gespart und ein Euro wird als Los eingesetzt. Mit jedem Los werden gemeinnützige Projekte in der Region unterstützt.

Die Tafel, ein Projekt des Caritasverbands für den Rhein-Neckar-Kreis und des Diakonischen Werkes im Rhein-Neckar-Kreis, ist auf Sach- und Geldspenden angewiesen. Mitarbeiter holen überschüssige Lebensmittel aus dem Einzel- und Großhandel oder von Bäckereien ab, bereiten sie auf und verkaufen sie im Tafelladen für kleines Geld an Menschen mit geringem Einkommen.

Der Tafelladen hat zurzeit knapp 2150 Kunden, sagt Leiter Alexander Schweitzer. Und es werden mehr. Weil die Preise stark gestiegen sind, trifft es immer mehr Menschen, die auf die Unterstützung angewiesen sind. Eine finanzielle Förderung ist da stets willkommen. Das Geld wurde für eine Osteraktion verwendet, bei der sich Kinder Schokohasen abholen konnten und noch können.