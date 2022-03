Spendenaktion für die Ukraine bei "Schwetzingen blüht auf"

„Schwetzingen blüht auf“ – an diesem Samstag von 10 bis 18 Uhr gibt es Blumengeschenke, Artisten, Musik, Cocktails und Rabatte in der Stadt. Natalia Aiello mit ihrem Geschäft „Herzstück – das schöne Leben“ in der Carl-Theodor-Straße 29 hat sich eine Spendenaktion für die Menschen in der Ukraine ausgedacht.

„Die Nachricht am Morgen des 24. Februar vom Angriff auf die Ukraine und dem Beginn des Krieges durch Russland hat mich zutiefst erschüttert. Völlig machtlos und gelähmt saß ich vor den Nachrichten und konnte es nicht fassen, dass so etwas in der heutigen Zeit bei uns in Europa passieren kann. Unschuldige Menschen, Männer, Frauen, Großeltern und die vielen Kinder, die schreckliches erleben müssen und eigentlich ihre wundervolle Kinderzeit lachend und glücklich erleben sollten. All diese Menschen gehen zurzeit durch die Hölle, verlieren alles was sie sich erarbeitet und aufgebaut haben. Flüchten von ihrem Zuhause, ihrer Heimat, ins Ungewisse. Familien und Freunde werden getrennt oder sogar für immer ausgelöscht. Ich denke es gibt nichts Schlimmeres“, sagt Natalia Aiello.

Geld geht an „Deutschland hilft“

Im November hatte sie das einjährige Bestehen ihres Geschäfts mit einer Tombola mit vielen Preisen gefeiert. Dieses Mal gibt es also nichts zu gewinnen, sondern die Kunden dürfen helfen. „In meinem Kopf sprudelte es nur vor Ideen und somit stand schnell fest: Wir starten eine Spendenaktion im ,Herzstück‘“, erzählt die Geschäftsfrau: „Der Termin ist geradezu perfekt für unsere Aktion. Wir erhoffen uns durch den langen Einkaufssamstag viele Kunden, die durch ihren Einkauf bei uns die Möglichkeit haben zu spenden. Denn alle Einnahmen an diesem Tag gehen an die Aktion ‚Deutschland hilft‘. Zusätzlich werden wir eine Spendenkasse bei uns aufstellen, die wir noch die kommende Woche bis einschließlich Samstag, 19. März, stehen lassen.“

Wer am Samstag in der Stadt unterwegs ist, sollte also unbedingt im „Herzstück“ vorbeischauen. „Unsere Kunden bekommen noch ein kleines blumiges Dankeschön. Das wurde uns zum Teil vom Toom-Baumarkt in Schwetzingen gespendet“, berichtet Aiello weiter: „Ihre Spendenbereitschaft haben auch Janina Hardung aus Schwetzingen und Sabrina Köhler aus Ketsch gezeigt. Janina hat sich sofort bereit erklärt und den Flyer für uns entworfen und Sabrina hat ihre tollen Luftballons in den ukrainischen Farben für unseren Eingang gespendet. Mein besonderer Dank geht an meine tollen Mädels im Herzstück, Astrid Steck, Jutta Hartlieb und Silke Hartmann, die mich im Vorfeld und am Samstag den ganzen Tag unterstützen und ihren Arbeitseinsatz an diesem Tag ebenfalls spenden werden. Wir wissen, es ist nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, aber er kommt von Herzen, von uns allen im Herzstück!“. vw