SV Sandhausen nimmt Livan Burcu unter Vertrag

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis. Livan Burcu gehört ab der kommenden Saison zum Profikader des SV Sandhausen. Der 18-jährige Mittelfeldspieler kommt aus dem U19-Team des SVS und konnte bereits in der Winterpause im Trainingslager auf Malta Profi-Luft schnuppern.

„Wir freuen uns, dass wir mit Livan einen der Leistungsträger unserer erfolgreichen U19 ligaunabhängig an den Verein binden konnten. Das unterstreicht die strategische Bedeutung unseres Nachwuchsleistungszentrums, dem Hardtwald-Campus“, betont Trainer Gerhard Kleppinger.

Livan Burcus fußballerische Laufbahn begann 2010 in der Jugend des FSV Frankfurt. 2014 wechselte er zum Stadtrivalen Eintracht Frankfurt und schaffte 2020 den Sprung in die U17 der Eintracht. Ein Jahr später verließ der in Frankfurt geborene Spielmacher seine Heimat und sammelte Erfahrung in der Türkei, wo er sich Besiktas Istanbul anschloss. Seit Beginn der Saison 2022/23 trägt Burcu das SVS-Trikot.

„Es ist sehr gut, dass uns mit Livan eines unserer größten U19-Talente der letzten Jahre erhalten bleibt“, freut sich Teammanager Philipp Klingmann über Burcus Sprung in den Profikader der Saison 2023/24. „Wir trauen ihm zu, dass er schnell Fuß fassen und somit eine wichtige Rolle im offensiven Mittelfeld des SVS spielen kann“, führt Klingmann weiter aus.

Mit der U19 des SV Sandhausen spielt Burcu in der EnBW-A-Junioren-Oberliga derzeit um den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga. „Livan ist ein sehr schneller und dribbelstarker Spieler, der selbst unter großem Druck richtige Entscheidungen treffen kann“, erklärt Tobias Littig, Leiter des Hardtwald-Campus. „Er ist ein Unterschiedsspieler“, lobt Littig den Oberliga-Topscorer.

Burcu ist als Spielmacher maßgeblich am Erfolg der Sandhäuser U-19 beteiligt und führt mit 18 Treffern in der laufenden Saison die Torschützenliste an. „Ich bin überglücklich, meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben. Die Mannschaft hat es mir einfach gemacht und die Nervosität genommen. Ich freue mich auf eine gute Zeit mit dem Team und drücke die Daumen, dass wir in der 2. Bundesliga bleiben“, so Burcu nach der Vertragsunterschrift