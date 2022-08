Tickets für Max Giesinger in Schwetzingen gewinnen

Schwetzingen. Von der Nordseeinsel Borkum ging’s für ihn ins thüringische Rudolstadt und von dort kommt er an diesem Donnerstag, 4. August, um 19.30 Uhr in die Kurpfalz: Max Giesinger tritt dann bei Musik im Park im Schlossgarten Schwetzingen auf. Für dieses Konzert verlosen wir sechs Last-Minute-Freikarten. Weitere Tickets gibt es bei uns im Kundenforum in der Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen sowie an der Abendkasse des Konzerttages.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Junge mit der Gitarre, der einst in Fußgängerzonen spielte und sein erstes Album „Laufen Lernen“ noch durch Crowdfunding-Kampagnen finanzieren musste, zählt heute zu den relevantesten deutschen Popkünstlern. Hits wie „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“, „Legenden“ oder „Auf das, was da noch kommt“ trugen zu einem der rasantesten Karriereaufstiege der jüngeren Popgeschichte bei und sind Ohrwürmer, die inzwischen wirklich jeder kennt – egal ob jung oder alt. Oder um es mit Max’ Worten zu sagen: „Verrückt, was in ein paar Jahren so passiert.“

Im Mai hat der 33-Jährige eine Deluxe-Version seines 2021er Albums „Vier“ herausgebracht mit dem Titel „Vier Einhalb“, auf dem sich auch der Hit „Taxi“ befindet.

Machen wir uns nichts vor: Dass Max Giesinger, wie in der ersten Zeile von seinem Song „Irgendwann ist jetzt“ – auch der Titel seiner aktuellen Tour – angekündigt, irgendwann sein Handy ins Meer schmeißt, wird wohl nicht so schnell passieren. „Künstlerische Freiheit“, sagte er einmal in einem Interview auf entsprechende Frage. Aber Freiheit ist überhaupt ein gutes Wort in diesem Zusammenhang, denn im Kern geht es um genau die in „Irgendwann ist jetzt“. Max Giesinger hat sich vor allem die Freiheit herausgenommen, mal Ruhe einkehren zu lassen. Dafür war er einige Monate offline. Fokussieren auf sich selbst und viele seiner Songideen, die ihm im Kopf rumschwirrten. Und die Lieder, die er bereits geschrieben hat, gibt es am Donnerstag im Schlossgarten Schwetzingen zu erleben.

Wer eine von sechs Freikarten gewinnen will, findet das Formular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen direkt unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist dieser Mittwoch, 3. August, 14 Uhr, Stichwort: Max Giesinger. Die Gewinner werden ausgelost und benachrichtigt. Die Tickets werden zur Abholung dann im SZ-Kundenforum hinterlegt.