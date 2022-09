Über Fragen und Sorgen austauschen

Nach langer Corona-Pause bietet das Zentrum für Psychische Gesundheit Schwetzingen (zfpG) gemeinsam mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst des Caritasverbands für den Rhein-Neckar-Kreis seit Ende Juli wieder eine regelmäßige Beratung für Angehörige von psychisch kranken Menschen in Form einer offenen Infogruppe an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Angehörigenberatung findet dann jeden dritten Mittwoch eines Monats von 16.30 bis 17.30 Uhr im Gruppenraum der Tagesklinik des zfpG (Bodelschwinghstraße 10/2, Haus D im Erdgeschoss) statt. „Auf Wunsch geben wir eine kurze Einführung in die verschiedenen psychiatrischen Krankheitsbilder und klären dann die jeweiligen Anliegen mit den Teilnehmern. Anschließend beraten wir die Angehörigen in einem offenen Gespräch“, erklärt Tanja Will vom Caritasverband den Ablauf. Die Teilnahme ist kostenfrei und steht allen Eltern, Kindern, Partnern und guten Freunden psychisch kranker Menschen offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„In der Infogruppe können sich die Angehörigen in einem geschützten Rahmen und mit professioneller Begleitung über ihre Fragen und Sorgen austauschen und erhalten wichtige Hinweise im Umgang mit den Betroffenen“, erklärt Dr. Susanne Brose-Mechler, Ärztliche Leiterin am zfpG. „Allein das Wissen darum, dass sie mit ihren Sorgen nicht alleine sind, stellt für viele bereits eine Entlastung dar“, ergänzt sie.

Ansprechpartner sind Julia Rosenstand, Psychiatrische Fachambulanz am zfpGn (Telefon 06202/84 80 20) und Tanja Will, Sozialpsychiatrischer Dienst des Caritasverbands für den Rhein-Neckar-Kreis (Telefon 06202/ 93 14 38, E-Mail t.will@caritas-rhein-neckar.de). zg