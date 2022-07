Verlosungsaktion rund um „Musik im Park“ in Schwetzingen

Schwetzingen. Los geht’s: An diesem Donnerstag, 28. Juli, eröffnet Toto die Open-Air-Reihe „Musik im Park“ im Schlossgarten Schwetzingen. Sieben tolle Konzerte werden diese und nächste Woche geboten – darunter echte Liveraritäten. Toto zählen definitiv dazu, auch Kool & The Gang (5. August), die nur für zwei Konzerte nach Deutschland kommen – eins davon eben in Schwetzingen. Und da wäre dann noch für Country-Fans aus Deutschland Brad Paisley (31. Juli). Der US-Star kommt nur für einen Auftritt in die Republik – und der ist im schönen Schlossgarten in Schwetzingen. Klar sind dann da noch die Chartslieblinge Sarah Connor (30. Juli), Max Giesinger (4. August) und Wincent Weiss (6. August) sowie Zaz (2. August). Tickets gibt es für alle Konzerte noch im Kundenforum dieser Zeitung in der Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadtwerke Schwetzingen, neben unserer Zeitung langjähriger Partner von Provinztour bei „Musik im Park“ möchten Fans, die vielleicht nicht zu den Konzerten können, noch eine kleine Freude bereiten. Geschäftsführerin Martina Braun hat CDs, DVDs und Tour-T-Shirts der Künstler zur Verfügung gestellt, die an dieser Stelle verlost werden.

Wincent Weiss am Körper tragen

Zu gewinnen gibt es CDs von Max Giesinger (Album „Vier“), Tour-T-Shirts (nur Größe S) von Wincent Weiss, ein Banner von Wincent Weiss, CDs von Sarah Connors Liveauftritt in Hamburg bei ihrer Tour „Herz Kraft Werke“ und eine DVD mit 150 Minuten Konzertfilm inklusiver aller Hitsingles aus ihren Nummer-eins-Alben. Dann befinden sich CDs von Toto im Lostopf, nämlich „Africa: The Best of Toto“ und das mit einem Grammy Award ausgezeichnete Album „IV“ und von Kool & The Gang die Deluxe Edition von „Emergency“ sowie digital remasterte Versionen von sechs Alben in einer Box mit den bekannten Kracher-Titeln wie „Celebration“, „Joanna“ und „If you feel like dancin’“. „Zaz sur la route“ gibt es zudem als CD/DVD und von Brad Paisley „This is country music“ sowie eine Kollektion mit fünf CD-Veröffentlichungen aus vergangenen Jahren.

Das Formular zum Mitmachen an der Verlosung und die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist Donnerstag, 28. Juli, 19 Uhr. Bitte als Stichwort jeweils das Wunschobjekt angeben, also zum Beispiel „DVD Sarah Connor“ oder „Kool & The Gang Kollektion“. Die Gewinner werden ausgelost und benachrichtigt. Die Preise werden dann zum Abholen im SZ-Kundenforum hinterlegt.