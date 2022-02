Zur Marschmusik fliegen die Beine in die Höh’. Jeder Schritt sitzt. Die Körperspannung stimmt. Und in den Gesichtern ist ein breites Lächeln auszumachen: Wenn die Gardetänzer der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG) die Bühne betreten, sind Klassetanz und Stimmung pur garantiert. Dieser Samstag wäre ihr großer Tag gewesen: Im Lutherhaus in Schwetzingen hätten die Minis, die Jugend-,

...