Workshop in den Ferien

In den Herbstferien wird ein Kunstworkshop unter dem Titel „MyBaum“ mit Andrea Tewes angeboten.

Von Mittwoch, 2. November, bis Freitag, 4. November, lädt die Stadt Schwetzingen Schüler im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren hierzu ein. Unter der Leitung der Künstlerin und Kunstpädagogin Andrea Tewes findet das Kunstprojekt an drei Vormittagen jeweils von 9 bis 12 Uhr in den Räumen des Karl-Wörn-Hauses, Marstallstraße 51, statt. Mit etwa acht Schwetzinger Kindern erarbeitet Tewes abstrakte Bilder, von denen Ausschnitte dauerhaft als Motive an einem Kindermaibaum ausgestellt sein werden. Der Maibaum ist ein Geschenk der Schwetzinger Partnerstadt Karlshuld-Neuschwetzingen. Er wird im Frühjahr 2023 im öffentlichen Raum aufgestellt.

Der Maibaum in Karlshuld – im Ferienprojekt geht es um Maibäume. © Gilsdorf

Die Teilnahme am Ferienworkshop „MyBaum“ ist kostenfrei. Verbindliche Anmeldung ist bis 15. Oktober per E-Mail an andrea.tewes@gmx.de erforderlich. Hier werden auch Fragen beantwortet. zg