Wasserwerk Schwetzinger Hardt feiert seinen 50. Geburtstag

Genau vor 50 Jahren wurde die erste Stufe des Wasserwerks Schwetzinger Hardt in Betrieb genommen. Seitdem ist es ein Garant dafür, dass Schwetzingen, Oftersheim, Plankstadt und Ketsch sowie in Teilen auch Mannheim und Heidelberg sauberes und qualitativ hochwertiges Trinkwasser bekommen. Für den Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz (ZWK) ist das ein Grund zum Feiern. So wird das mitten im Hardtwald gelegene Werk am Sonntag, 25. September, von 10 bis 18 Uhr nicht nur alle seine Türen für die Bevölkerung öffnen, sondern drumherum ein großes Familienfest als Geburtstagsparty veranstalten.

Erste Details verkündete Anne-Marie Ludwig bei einer Vor-Ort-Begehung mit alle beteiligten Institutionen. Sie plant die Veranstaltung als Projektleiterin für die Schwetzinger Agentur Nassner & Geiss. Unter dem Motto „Wasser erleben!“ wird es einen informativen und erlebnisreichen Tag auf dem Gelände des Wasserwerks Schwetzinger Hardt in der Sternallee geben. Das Programm ist äußerst vielfältig: Führungen – in Verbindung mit einem attraktiven Gewinnspiel – ermöglichen den Blick hinter die Kulissen und vermitteln Wissenswertes rund um das Thema Wasser sowie Informationen zur Wasserqualität. Es gibt Livemusik von den Mitgliedern der Chorgemeinschaft Sängerbund Schwetzingen, dem „Tara & Sten Quartett“ sowie den Red Hot Dixie Devils.

Der Zweckverband und sein Wasserwerk Der Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz wurde 1967 gegründet und ist ein Zusammenschluss mehrer Kommunen zur Versorgung der Verbandsmitglieder mit Trinkwasser und zum gemeinsamen Schutz des Trinkwassers. Der Zweckverband hat seinen Sitz in Mannheim. Mitglieder sind die MVV RHE AG, die Stadbetriebe Heidelberg, die Stadtwerke Schwetzingen und die Gemeinde Ketsch. Der Verband betreibt das Wasserwerk Schwetzinger Hardt. Dieses wurde in zwei Stufen in den Jahren 1972 und 1989 errichtet. Insgesamt verfügt das Werk heute über 19 Vertikalfilterbrunnen: Vier Flachbrunnen, die bis in zirka 40 Meter Tiefe reichen, drei Mitteltiefbrunnen, die in einer Tiefe um die 90 Meter Grundwasser erschließen sowie zwölf Tiefbrunnen von rund 150 Meter Tiefe. Heute werden die Stadt Schwetzingen sowie die Gemeinden Oftersheim, Plankstadt und Ketsch mit Trinkwasser aus dem Wasserwerk Schwetzinger Hardt versorgt. Mannheim und Heidelberg beziehen einen Teil ihres Trinkwassers von hier. ali

Für die Bespaßung der kleineren Gäste stehen Mitmach-Zirkus Paletti, Clown Jörn, eine Riesen-Hüpfburg und ein schwungvolles Bungee-Trampolin bereit. Weitere Attraktionen sind die Torwand der HG Oftersheim/Schwetzingen, das Glücksrad der Stadtwerke Schwetzingen und das Maskottchen-Duo der Schwetzinger Zeitung und der HG. Für eine umfangreiche Bewirtung durch mehrere Foodtrucks und Getränkestände ist ebenfalls gesorgt.

Und für alle, die zum Wasserwerk radeln, gibt es vor dem Haupteingang einen kostenlosen Rad-Check-Service des RSV Kurpfalz. Da das Wasserwerk mitten im Wald liegt, ist es nicht mit dem Auto erreichbar, sondern nur zu Fuß und eben mit dem Fahrrad – oder mit einem umweltfreundlichen Elektro-Shuttle, der stündlich von der Schwetzinger Grillhütte zur Eventmeile und zurückfährt. Wer also nachhaltig und trotzdem motorisiert anreisen möchte, der steigt bequem und kostenlos in die Bahn, die den ganzen Tag über ihre Runden dreht.