Weiberfasching im Rathaus

am heutigen ‚Weiberfasching‘ ging es Oberbürgermeister Dr. René Pöltl (vordere Reihe dritter von links), Bürgermeister Matthias Steffan (dritter von rechts) sowie den Amtsleitern JoachimAurisch (links), Roland Strieker (zweiter von links), Wolfgang Leberecht (zweiter von rechts) und Matthias Jäkel vom Ordnungsamt von der versammelten Damenschar im Rathaus an die Krawatten. Auf dem mitgeschickten Foto sehen Sie die Damen aus dem Ordnungsamt, dem Personalamt und dem Referat des Oberbürgermeisters in Aktion.

© Baisch