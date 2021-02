  Weihua Wang ist für die Miss-Germany-Wahl bereit

Schwetzingen/Rust. Es wird fleißig geprobt. Im Europa-Park in Rust stapeln sich etliche Kleider auf den Tischen. Die Verantwortlichen der Miss-Germany-Wahl bereiten die Garderobe vor. Die 16 Teilnehmerinnen sind in einer Art Tanzstudio, üben Choreographien und Posen. Das zeigen zumindest einige Aufnahmen auf der InstagramSeite der Miss-Germany-Wahl.

Jetzt wird es ernst: Die Miss Baden-Württemberg, Weihua Wang, wird für das Miss-Germany-Finale abgelichtet. © Wang

AdUnit urban-intext1

Eine neue „Miss“ wird nämlich an diesem Samstag, 27. Februar, ab 20 Uhr bestimmt. Durch das Coronavirus sind vor Ort keine Zuschauer erlaubt, allerdings gibt es eine Liveübertragung bei Youtube.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Gespräch Weihua Wang bleibt vorm Finale bei Miss Germany gelassen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schwetzingen Powerfrau mit Visionen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Interview Von der Politik zur Miss-Wahl: Weihua Wang nimmt teil, um etwas zu verändern Mehr erfahren

Mittendrin ist Weihua Wang aus Schwetzingen. Sie ist amtierende Miss Baden-Württemberg - und schon ganz gespannt. „Ich habe heute Alex Schad, auch ein Kurpfälzer und Geschäftsführer bei Session Pro, getroffen. Sie machen die Technik für das Event und sie haben auch die Wollfabrik-Talks technisch begleitet“, schreibt die 26-Jährige. Wegen des durchgetakteten Tagesplans können wir sie persönlich erst wieder nach dem Finale sprechen. Trotzdem gibt sie einige aktuelle Einblicke: „Wir trainieren seit vorgestern auf der Bühne und jetzt sogar mit Maske und Outfits. Dadurch wird alles noch mal präsenter und ist aufregend. Alle blicken mit einem weinenden und lachenden Auge auf das Finale. Weinend, weil die spannende und lehrreiche Reise vorbei ist und lachend, weil sich jeder auch auf Familie und Freunde freut, die ja wegen Corona auch nicht dabei sein können“, sagt sie.

Die Teilnehmerinnen seien alle auf das digitale Format gespannt. Wang will die Zuschauer und die Jury von ihrer Vision, eine „Society 5.0“, in der jeder Mensch sein volles Potenzial entfalten kann, überzeugen. Auch die Zuschauer dürfen abstimmen. Möglich ist das allerdings nur in der Miss-Germany-App.