Wenn beim Singen das Gebiss verloren geht

„Der Karl, der heizt die Stimmung an, der Oskar singt so laut er kann. Ihr macht bei allem mit wie schä, was will man mehr, ich sag juhe.“ In büttenähnlicher Reimform begrüßte Renate Schnitzer die Sängerbund-Senioren beim Freundeskreis-Treffen in der Narrenstube der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft im Bassermann-Vereinshaus. Berliner und Kuchen fanden reißenden Absatz und schon konnte das Programm beginnen.

„Lisabeth“ (Inge Wehe) und die fesche „Lola“ (Renate Schnitzer) erzählten von ihren vergeblichen Versuchen, sich einen Mann zu angeln. Monika Helmling und Helmut Koranda gaben Oldies zu Gehör. Auch der Wumba-Tumba-Schokoladeneisverkäufer war mit von der Partie ebenso wie die „Rotweinmaus“, vorgetragen von Helga Weicker. Es wurden Witze erzählt, Fasnachtslieder gesungen und geschunkelt. Zur Musik von Karl Dittes und Oskar Hardung („Ka-Os-Duo“) bildete sich eine Polonaise.

Oskar Hardung wusste über die gesundheitliche Vorzüge beim Singen zu berichten, hatte später allerdings Angst, sein Gebiss zu verlieren und dass es „vielleicht ein anderer sein Eigen nennen würde“. Die Lacher hatte er auf seiner Seite. Mit dem Lied: „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ klang der Nachmittag aus.

Das nächste Treffen ist für Freitag, 17. März, 14.30 Uhr, im „Gelben Hirsch“ geplant. Freunde und Interessierte sind willkommen. rs