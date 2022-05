Wer will zuerst ins neue Ninjago-Quartier?

Region/Günzburg. Für Kinder sind Lloyd, Kai, Jay, Cole, Nya und deren Mentor Wu wahre Helden. Umso toller ist es, wenn sie im „Camp“ des legendären Ninjago-Teams übernachten dürfen und von dort aus am nächsten Tag zu neuen Abenteuern wie die unermüdlichen Ninjakämpfer aufbrechen können. Die Schwetzinger Zeitung macht das gemeinsam mit dem Legoland Deutschland Resort für eine Familie bestehend aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern möglich: Sie dürfen sich über eine exklusive Sneak-Preview-Übernachtung im ersten Ninjago-Quartier freuen und vom 3. auf den 4. Juni ins Legoland nach Günzburg reisen – Parkeintritt natürlich inklusive.

Das neue Ninjago-Quartier ist nur ein Höhepunkt in diesem Jahr, in dem das Legoland sein 20-jähriges Bestehen feiert. Das große Geburtstagswochenende steht jetzt am 21./22. Mai an. Hier geht es unter anderem auf eine Straße der Erinnerung mit 20 Geburtstagssäulen, die Höhepunkte der Geschichte des Legolandes im bayerischen Günzburg zeigen. Findige Entdecker sollten sich die spektakuläre Geschenke-Schatzjagd nicht entgehen lassen, bei der es tolle Gutscheine für das Legoland zu erobern gilt. Festparaden in den Themenbereichen mit den Lego-Stars, Flashmobs sowie atemberaubende Geburtstagsshows in der Arena gehören ebenfalls zum Angebot.

Am 4. Juni wird das neue Ninjago-Quartier im Legoland Deutschland Resort offiziell eröffnet. Die beiden freuen sich schon auf die ersten Gäste. © Legoland

Am Samstag, 4. Juni, öffnet dann offiziell das erste Ninjago-Quartier und wir verlosen eine Übernachtung in der brandneuen Unterkunft noch vor offizieller Eröffnung. Zähne putzen neben Kai, einschlafen bei Meister Wu und am nächsten Morgen nach dem Frühstück ab in den Legoland-Park, wo tolle Überraschungen warten: Anlässlich der Eröffnung wird am 4. Juni nämlich ein großer Ninjago-Parcours aufgebaut und Ninja Warrior Christian Balkheimer höchstpersönlich ist vor Ort, um mit den Gästen an verschiedenen Stationen Geschicklichkeit und Ausdauer zu trainieren. Natürlich gibt es die große Legoland-Parade, die ihre Premiere am 21. Mai feiert, sowie Achterbahn-Action in über 60 weiteren Attraktionen.

So können Sie gewinnen

Wir verlosen eine exklusvie Sneak-Preview-Übernachtung mit Frühstück im neuen Ninjago-Quartier für vier Personen (zwei Erwachsene und zwei Kinder) vom Freitag, 3. Juni, auf Samstag, 4. Juni, plus Eintritt ins Legoland Deutschland sowohl am Freitag als auch am Samstag. Der Gewinn ist ausschließlich am 3./4. Juni 2022 einlösbar, die Barauszahlung oder der Weiterverkauf sind nicht möglich.

Das Formular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist Montag, 23. Mai, Stichwort: Ninjago. Der Gewinner wird ausgelost und bis Dienstag, 24. Mai, informiert. Die Familie sollte bereit sein, mit Foto und Namen in einen Bericht zum neuen Ninjago-Quartier in Print und Online zur Verfügung zu stehen.

Drachenmaskottchen „Olli“ ist in Partylaune: Das Legoland feiert 20. Geburtstag. © Legoland