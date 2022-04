Was ist am Ende des Tages mehr wert im Leben – Freiheit oder Sicherheit? So komplex die Frage für ein Theaterstück ist, das sich vor allem an Kinder richtet, so uneindeutig ist letztlich auch die Antwort, die Intendant Joerg Steve Mohr mit „Krähe und Bär“ im Theater am Puls darauf liefert. Doch das ist kein Problem, denn Denkanstöße bietet das Gesehene genug.

Die Handlung ist schnell

...