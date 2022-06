Wohnraum anpassen

Region. Zum ersten Mal hat der Seniorenrat des Kreises einen Wegweiser zum Thema Wohnraumanpassung veröffentlicht. „Ein Leben lang zu Hause wohnen“ soll eine kleine Hilfestellung für Menschen sein, die ihr Eigenheim oder ihre Wohnung barrierefrei gestalten möchten. Die Publikation informiert über verschiedene Umbaumaßnahmen und Finanzierungsmöglichkeiten. In der Broschüre werden auch nützliche Hilfsmittel und Technologien, die eine Alltagsbewältigung in den eigenen vier Wänden erheblich erleichtern, aufgeführt.

Der Wegweiser ist kostenlos erhältlich in den Rathäusern der Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises, in der Geschäftsstelle des Kreisseniorenrats, Villa Menzer, Dilsberger Straße 2, 69151 Neckargemünd, Telefon 06223/8 68 12 23, E-Mail an info@kreisseniorenrat-rnk-ev.de) sowie im Sozialamt des Kreises. Ansprechpartnerin ist Gabriele Bandt, Telefon 06221/5 22 13 50, E-Mail g.bandt@rhein-neckar-kreis.de. Zudem ist der Wegweiser unter www.rhein-neckar-kreis.de/kreisseniorenrat digital abrufbar. zg