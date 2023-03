Yoga mit Schauspieler Ralf Bauer

Füssen. Zum zweiten Mal wartet das Yoga- und Musik-Festival „Om am See“ von 7. bis 9. Juli in Füssen im Allgäu mit einem erstklassigen Line up auf, das von Yoga-Gurus wie Marcel Clementi bis hin zum US-amerikanischen Kirtansänger Krishna reicht. Den Auftakt macht Yogalehrer-Ausbilder und „Inside Flow“-Erfinder Young Ho Kim, der im Rahmen der Kulturveranstaltung „Klang des Herzens“ zu kreativen Vinyasas ins Festspielhaus Neuschwanstein lädt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So hochkarätig geht es dort auch weiter: Während Aktive beim Power Yoga mit Nadja Ehlert aus der Puste kommen, treffen sich Wasserratten gemeinsam mit Verena Bartelsheim zum SUP-Yoga auf dem Allgäuer Forggensee – im Angesicht des Märchenschlosses von König Ludwig II.

Wie wär’s mit Lu-Jong-Einheiten?

Absolutes Highlight ist Schauspieler und Yoga-Lehrer Ralf Bauer („Gegen den Wind“, „Workaholic“), der Teilnehmern mit seinen sanften, aber effektiven Lu-Jong-Einheiten die leicht erlernbaren und fließenden Bewegungen des tibetischen Heilyogas näher bringt. Eine Yoga-Spirit-Welt mit Kinderyoga, großem veganen Marktplatz, Kunst zum Erleben und Mitmachen, der Tattoo-Area sowie einem Massage-Angebot ergänzen das Programm.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Von uns getestet: Die 1. Lechtaler Skitourentage (mit Podcast) Auf Tourenski im Höhenrausch Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Lechtaler Auszeitdörfer Sehnsuchtsorte diesseits von Massentourismus Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Lebensspur Lech Die Kraft der Natur neu entdeckt Mehr erfahren

Die Einzelveranstaltungen starten bei 52,50 Euro Teilnahmegebühr, während das dreitägige Wochenendticket 199 Euro kostet. Ein Zeltplatz sowie Parkmöglichkeiten für Wohnmobile sind direkt am Festspielhaus vorhanden. kaba/hmpr