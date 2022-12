30 Bürger gründen den Freundeskreis Chichester

Speyer. Noch bevor am Donnerstag, 8. Dezember, bei einem Festakt im Historischen Rathaus die Partnerschaftsurkunde zwischen der südenglischen Stadt Chichester und Speyer unterzeichnet wird, hat sich jetzt ein Freundeskreis für die Städtefreundschaft gegründet. Das Interesse an der neuen Partnerstadt ist groß, das war schon beim ersten Treffen Ende Oktober spürbar, das noch von Bürgermeisterin Monika Kabs initiiert und geleitet wurde. Nun haben 30 neue Chichester-Freundinnen und -Freunde ihren Vorstand gewählt, teilt die Stadt mit.

Den Vorsitz des Freundeskreises hat für zwei Jahre Juliane Zech übernommen. Zu ihrer Stellvertreterin wurde Kathrin Kirsch gewählt. Mit der Kasse und deren Prüfung wurden Dr. Martin Kornmann und Claudia Degott betraut.

Mit einem Schnellstart will der Freundeskreis Speyer-Chichester dann auch schon nächste Woche Flagge zeigen. Die Mitglieder werden an der Feierstunde zur Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde im Rathaus teilnehmen. Und sie wollen sich auch – gemeinsam mit den Chartres-Freunden – am dritten Adventswochenende beim Weihnachtsmarkt der Partnerstädte präsentieren. Sie informieren über die neue Partnerstadt und bei dieser Gelegenheit bieten sie typisch englische Backwaren feil.

Erste Bürgerreise im Sommer

„Wir freuen uns auf die Aufgabe, diese neue Verbindung nach England auf der Seite der Bürgerschaft von Speyer mit Aktivitäten und Leben zu füllen. Jetzt gilt es für uns Speyerer, die neue Partnerstadt Chichester zu entdecken“, sagt die frisch gewählte Vorsitzende Zech. Im Sommer 2023 soll die erste Bürgerreise nach Chichester stattfinden. Darüber hinaus haben mehrere Schulen, Vereine und Organisationen Interesse an einem Austausch mit Chichester angemeldet.

Erst im August hatten Bürgermeisterin Monika Kabs und Fachbereichsleiter Matthias Nowack erste Kontakte nach Chichester geknüpft und die Weichen für die Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages gestellt. zg