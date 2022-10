Bibliothek neu erleben

Speyer. Die Stadtbibliothek Speyer kündigt zwei Veranstaltungen im Oktober an: Am Mittwoch, 19. Oktober, von 15 bis 17 Uhr können an drei Stationen die Lernroboter Beebot, Ozobot und Dash kennengelernt und erste Programmieraufgaben gelöst werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Robotic-Nachmittag ist ein offenes Angebot während der Öffnungszeiten – einfach vorbeikommen, entdecken, staunen und mitmachen. Die Veranstaltung ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und kostenlos. Infos gibt es bei Cornelia Certa per E-Mail an cornelia.certa@stadt-speyer.de oder Telefon 06232/14 13 90 und Lea Zander, per E-Mail an lea.zander@stadt-speyer.de oder unter Telefon 06232/14 13 88.

Am Montag, 24. Oktober, begeben sich dann Familien von 10 bis 12 Uhr auf eine gemeinsame Medien-Entdeckungstour durch die Bibliothek – mit digitaler Schnitzeljagd, Programmieraufgaben für die Lernroboter, einer (Vor-)Lese-Ecke und einer Kreativwerkstatt. Teilnehmer dürfen Getränke und Snacks mitbringen.

Mehr zum Thema Festival Filme übers Alterwerden Mehr erfahren Eppelheim Repair-Café geöffnet Mehr erfahren

Die Veranstaltung ist für Familien mit Kindern ab fünf Jahren geeignet und kostenlos. Eine Anmeldung vor Ort, per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-speyer.de oder telefonisch unter 06232/14 13 80, ist allerdings erforderlich. zg