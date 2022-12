Den Dom in Silber – zum Verschenken

Speyer. Der Dombauverein gibt zu Weihnachten einen neuen hochwertigen Anhänger heraus. Er stellt den Dom mit stilisierter Fassade in Sterlingsilber dar. Dieser wurde wieder in Zusammenarbeit mit der Goldschmiede Günster entworfen. Nach dem ersten Domanhänger, der dem Leitmotiv des Vereins „Ein Herz für den Dom“ folgte, ist damit nun auch ein klassisches Modell erhältlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der „Domanhänger mit Domfassade“ ist in 925er Silber gefertigt, 15 Millimeter breit und 21 Millimeter hoch. Er ist beidseitig tragbar und zeigt die Vorderansicht des Doms mit den drei großen Portalen und der charakteristischen Zwerggalerie. Die andere Seite entspricht dem Logo des Dombauvereines und ist diamantmatt.

Diese Seite ist frei für Gravuren aller Art. Hier können Käufer zum Beispiel das Datum einer Taufe, ihrer Erstkommunion, der Firmung der Kinder oder Enkel oder einen Hochzeitstag eingravieren lassen.

Mehr zum Thema Bistum Weihnachten im Speyerer Dom feiern Mehr erfahren Dom Friedenslicht zu den Gläubigen gebracht Mehr erfahren

Relativ große Ösen ermöglichen eine problemlose Anbringung an Kette oder Band. Auf Wunsch ist der Anhänger auch in Gelb- und Weißgold sowie Platin lieferbar. Sonderanfertigungen des Anhängers mit einem aus dem Urlaub mitgebrachten Edelstein oder einem Stein aus einem alten Schmuckstück sind nach Absprache mit der Goldschmiede Günster ebenfalls machbar.

Die Menschen, die ihre Verbundenheit mit dem Dom lieber am Revers tragen wollen, können das Schmuckstück auch als Pin akquirieren. Domanhänger und Pin in Sterlingsilber sind in der Dom-Info auf der Südseite der Kathedrale, in der Geschäftsstelle sowie in der Goldschmiede Günster im Otterstadter Weg 20 für 79 Euro erhältlich. zg