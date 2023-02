Eine Doppelspitze fürs Priesterseminar gefunden

Speyer. Die Religionspädagogin Tatjana Blumenstein und Domkapitular Franz Vogelgesang werden künftig als erste Doppelspitze das Pastoral- und Priesterseminar St. German in Speyer leiten. Beide wurden von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann zum Ostersonntag, 9. April, in ihr neues Amt berufen.

Domkapitular Vogelgesang tritt als Regens die Nachfolge von Markus Magin an, der das Amt seit seiner Ernennung zum Generalvikar im Mai 2022 zusätzlich weitergeführt hatte. Er wird für die Ausbildung und Begleitung von Priestern und Diakonen zuständig sein. Tatjana Blumenstein, die bisher als Dozentin für Religionspädagogik am Seminar tätig war, wird die Verantwortung für Ausbildung und Begleitung von Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten tragen. Beide sollen gemeinsam die Einrichtung leiten und sich die anfallenden Aufgaben teilen. Mit der Einrichtung der neuen Doppelspitze trägt die Bistumsleitung einem Votum der Diözesanversammlung Rechnung, die im Frühjahr 2022 dafür plädiert hatte, dort zur Förderung von Frauen in Leitungspositionen eine paritätisch besetzte Doppelspitze einzusetzen.

Tatjana Blumenstein stammt aus Friedberg (Hessen). Sie studierte an der Universität Gießen katholische Theologie fürs Lehramt mit den Nebenfächern Deutsch und Sozialkunde. Das Referendariat absolvierte sie in Kusel. Seither ist sie an verschiedenen Schulen in Ludwigshafen und Speyer tätig. 1998 bis 2005 war sie Fachleiterin für katholische Religion am staatlichen Studienseminar in Rohrbach bei Landau. Seit 2005 arbeitet die 53-Jährige als Dozentin für Religionspädagogik am Pastoral- und Priesterseminar. Die dreifache Mutter lebt mit ihrer Familie in Limburgerhof. „Bisher habe ich die zukünftigen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erst im Seminar kennengelernt, jetzt darf ich sie während des Studiums begleiten – das ist für mich eine sehr spannende neue Aufgabe“, sagt Blumenstein. „Als Team haben wir immer wieder das Ausbildungskonzept überarbeitet, um die veränderten Anforderungen in der Pastoral aufzunehmen. Ich freue mich, in meiner neuen Funktion noch umfassender zuzuhören, zu begleiten und gemeinsam mit Regens Vogelgesang die Zukunft des Seminars weiter zu gestalten.“

Gott trägt und inspiriert

Franz Vogelgesang kommt aus dem saarländischen Teil des Bistums Speyer. Er wuchs in Eschringen auf, hat in Saarbrücken Abitur gemacht und studierte Theologie in Eichstätt und in Rom. Der 61-Jährige war nach seiner Priesterweihe im Juni 1989 als Seelsorger in verschiedenen Pfarreien in der Saarpfalz, in Speyer und Ludwigshafen tätig. Im Januar 2009 wurde er zum Domkapitular ernannt und übernahm die Leitung der Hauptabteilung Seelsorge. Seit September 2019 ist er zudem stellvertretender Generalvikar. „In schwierigen Zeiten der Kirche auch in unserem Bistum will ich die neue Leitungsaufgabe beherzt mit Tatjana Blumenstein angehen und freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich bringe gerne die Erfahrungen aus meiner bisherigen Tätigkeit ein und vertraue darauf, dass unser Weg mit all seinen Herausforderungen von Gottes Geist inspiriert und getragen wird“, sagt Vogelgesang. is