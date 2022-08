Erlös einer Spendenaktion geht an die Speyerer Tafel

Speyer. Über eine Spende in Höhe von 1500 Euro kann sich die Speyerer Tafel in der Seekatzstraße freuen. Bei dem Betrag handelt es sich um den Erlös einer Spendenaktion der Saliergesellschaft beim Privilegienfest. Mit 1250 Euro hatten die Besucher des Lichtergottesdienstes die Spendenkörbe gut gefüllt. Aufgerundet hat die Gesellschaft den Betrag mit weiteren 250 Euro aus der Vereinskasse. Übergeben wurde die Spende jetzt von Repräsentanten der Saliergesellschaft. Traditionell wird der Erlös aus dem Spendenaufkommen beim Privilegienfest einem sozialen Zweck in Speyer zugeführt.

Bei der Tafel in Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes ist das Geld gut angelegt. Die Einrichtung unterstützt bedürftige Menschen mit Lebensmitteln, die die Notwendigkeit mit einer Berechtigungskarte nachweisen können. Solche Scheine werden im Tafelladen nach Vorlage eines Nachweises über die Einkommensverhältnisse ausgestellt. Je nach Personenzahl beträgt der Kostenbeitrag für Essenrationen zwei Euro für einen Single, drei Euro für ein Ehepaar, vier Euro für ein Ehepaar mit Kind und nur fünf Euro für eine Großfamilie.

Gespendet werden die Lebensmittel von Herstellern, Groß- und Einzelhändlern, Märkten und Bäckereien aus Speyer und dem näheren Umland. Zur Abholung geöffnet ist die fast ausschließlich von ehrenamtlichen Helfern betreute Ausgabestelle in der Seekatzstraße dienstags, donnerstags und samstags jeweils von 13 bis 16 Uhr. Für Menschen, die aufgrund einer Erkrankung oder sonstigen Einschränkung nicht in der Lage sind, den Laden aufzusuchen, ist ein Bringdienst eingerichtet.

Hauptberuflich beschäftigt sind lediglich Leiterin Karin Maier und eine Reinigungskraft. Sie werden von derzeit 53 ehrenamtlichen Helfern unterstützt. Darunter befinden sich zur Abholung der Ware bei den jeweiligen Gebereinrichtungen zehn Fahrer und Beifahrer.

Alfred Schießler, Vorsitzender der Saliergesellschaft freut sich über das Engagement: „Durch Berichterstattung in den Medien und unsere Kontakte zur Kommunalpolitik wurden wir auf den ständig steigenden Bedarf an Hilfeleistungen der Tafel aufmerksam. Der Beschluss, den Erlös aus dem Privilegienfest für diesen Zweck zu verwenden, fiel daher einstimmig aus. Bei der Auswahl der Spendenempfänger achten wir im Sinne der von Kaiser Heinrich V. erlassenen Privilegien stets darauf, dass sie in Speyer ansässig sind.“

Für Caroline Diven, die DRK-Kreisgeschäftsführerin, ist die Spende ein Glücksfall: „Ich habe mich über die Zuwendung total gefreut. Das Geld kommt gerade recht, denn wir müssen ein neues Kraftfahrzeug für den Warentransport anschaffen und das ist nicht billig.“. Auch Tafelleiterin Karin Maier ist natürlich begeistert: „Wir sind für jede Unterstützung dankbar. Vom Abholen der Waren über das Sortieren der Produkte bis zur Ausgabe an die Empfänger muss alles genau geplant werden. Obwohl jede Person nur einmal pro Woche den Service in Anspruch nehmen darf, bedienen wir pro Ausgabetag derzeit etwa 100 Personen. Diesen Sommer sind 1500 bedürftige Menschen bei uns registriert.

Info: Weitere Informationen gibt’s unter www.drk-speyer.de. Das Spendenkonto der Tafel Speyer: Sparkasse Vorderpfalz. IBAN DE45 5455 0010 0193 5385 43