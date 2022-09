Erzähltheater bei Vorlesezeit

Speyer. Von Oktober bis Ostern findet in der Stadtbibliothek Speyer immer am ersten Samstag im Monat eine Vorlesezeit mit dem Kamishibai-Erzähltheater statt. Jeweils von 11 bis etwa 11.30 Uhr liest eine Lesepatin oder ein Lesepate des Fördervereins „Freunde der Stadtbibliothek“ eine spannende Geschichte für Kinder ab vier Jahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Anschluss haben die Kinder dann Zeit zu malen. Der Eintritt ist frei und es ist keine Anmeldung nötig. Die nächste Vorlesestunde findet am Samstag, 1. Oktober, um 11 Uhr statt. Am 5. November gibt es eine deutsch-französische Lesung in Kooperation mit der Bibliothèque Française Speyer. zg