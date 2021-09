Für Speyerer Entchen abstimmen

Speyer. Posieren statt wettschwimmen hieß es für die Gummientchen der Stadtwerke Speyer genannt Nerzi Friese. Da ein Schwimmen auf dem Speyerbach und das traditionelle Altstadtfest in nicht möglich waren, gingen die Enten unter die Fotomodels und ließen sich badend zu Hause und auf Urlaubsreisen ablichten.

115 tolle Bilder gingen bei den Stadtwerken Speyer ein und sind auf Facebook unter Stadtwerke Speyer/bademaxx zu bewundern. Noch bis Sonntag, 19. September, ist die Abstimmung für die schönsten Gummitiere an den originellsten Badeplätzen per Like noch möglich.

An allen zehn Verkaufsstellen zusammen wurden 1212 Enten Nerzi Friese für stolze 2424 Euro erworben. Die Stadtwerke Speyer stocken diesen Betrag auf 3000 Euro auf. Mit dem Erlös sollen soziale und kulturelle Projekte unterstützt werden. Mit einer Kurzbeschreibung des Vorhabens inklusive Kostenschätzung können sich Vereine und Einrichtungen per E-Mail an office@stadtwerke-speyer.de oder schriftlich bei den SWS, Georg-Peter-Süß-Straße 2, dafür bewerben. Einsendeschluss ist der Freitag, 15. Oktober.