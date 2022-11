Geschenkideen für Fest

Speyer. Derjenige, der Geschenke für Weihnachten sucht, ist beim Stand des Dombauvereins am Samstag, 26. November, auf dem Wochenmarkt gut aufgehoben: Zwischen 8 und 12 Uhr bietet dort der Verein viele kleine und größere Geschenke an.

Im Angebot sind die Domwanduhren. Jede dieser Uhren ist ein Unikat. Hergestellt wurden die sie im Rahmen eines Fair-Trade-Projekts in Handarbeit in einer kleinen Uhrenwerkstatt in Kolumbien. Für die Uhrengehäuse werden Altmetalle verwendet. Die Mitarbeiter der Werkstatt erhalten faire Löhne und eine soziale Absicherung. Eine hochwertige Goldschmiedearbeit aus der Werkstatt des Speyerer Goldschmieds Dietmar Günster in Form eines Dom-Anhängers mit der stilisierten Vorderansicht des Doms aus Sterlingsilber ist erhältlich.

Im Angebot sind auch die Verkaufsschlager des Dombauvereins aus der Weihnachtszeit der Vorjahre: die Domausstecher, edle Geschenkanhänger aus Holz für Geschenke und Geschenkkarten, Domwein, Domsekt, Domgeist, Domschokolade und Fruchtaufstriche runden das Angebot ab.

Den Reinerlös aus dem Verkauf dieser Produkte stellt der Dombauverein für den Erhalt des Kaiserdoms zur Verfügung. zg