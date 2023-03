Heiterkeit mit Jägermix

Skandinavisches Liedgut warm eingepackt dargeboten: Mit einem Konzert des in Mäntel gehüllten Vokalensembles „Sjaella“ aus Leipzig startet in der Dreifaltigkeitskirche die neue Kammermusikreihe „Speyer Resonanzen“, die an das erfolgreiche Kammer-musikfestival der Speyerer „Kontrapunkte“ anknüpft.

