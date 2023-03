Städtepartnerschaft zwischen Speyer und Chichester besiegelt

Speyer/Chichester. Für 30 Dollar verkaufte in den 1930er Jahren der Komponist Sholom Secunda das Lied „Bei Mir Bistu Shein“. Die Nazis verboten den Erfolgsschlager, als sie seine Herkunft aus einem jiddischen Musical erkannten. Schwarze Musiker in den USA entdeckten das Jazzpotenzial der weltweit erfolgreichen Swingnummer aus der Vorkriegszeit. Im Rathaus von Chichester wurde der Song mit Ohrwurmqualitäten jetzt vom „Sleepy Lagoon“-Orchester der dortigen Universität (wörtlich übersetzt: „Orchester der schläfrigen Lagune“) zur Besiegelung der Partnerschaft zwischen Speyer und Chichester gespielt: Eine kleine Referenz an das jiddisch-deutsche Liedgut für die Gäste aus Speyer.

Traditionen sind ein wichtiger Bestandteil des Protokolls in englischen Rathäusern. Und so begann der Festakt zur Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde in Chichester mit dem feierlichen Einmarsch der Ratsmitglieder und der Ehrengäste aus Speyer in den großen Saal des Rathauses. Zelebriert wurde diese Partnerschaftsfeier fast wie eine Hochzeit: Speyer und Chichester schreiten vor den Altar der europäischen Verständigung – zwei Städte schließen den Bund fürs Leben. Ein Zeremoniell dieser Art wäre in Speyer wohl kaum denkbar gewesen, war aber durchaus beeindruckend zu sehen, was die protokollarischen Feinheiten angeht.

Die Speyerer Delegation und die Stadtspitze von Chichester freuen sich über die neue Städtefreundschaft. © Stadt Speyer

Bevor die beiden Stadtoberhäupter und Bürgermeisterin Monika Kabs ihre Unterschrift unter das Vertragswerk setzten, wurde in den Redebeiträgen – wie zuvor in Speyer – die Bedeutung der Viererverbindung zwischen Chichester, Speyer, Chartres und Ravenna hervorgehoben. Aus Ravenna war dazu die für europäische Angelegenheiten zuständige Beigeordnete Annagiulia Randi angereist.

Partnerschaften zwischen Städten sind wichtiger denn je

„Städtepartnerschaften mögen im öffentlichen Bewusstsein etwas in den Hintergrund geraten sein, doch angesichts der derzeitigen Lage in der Welt und in Europa, scheinen sie gerade heute wichtiger denn je“, sagte die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler in ihrem Redebeitrag. Julian Joy, ihr Kollege aus Chichester, ließ zunächst die Historie der neuen Partnerschaft Revue passieren, um dann auf das große Potenzial dieser Verbindung einzugehen. Er forderte insbesondere Aktivitäten für junge Menschen in beiden Städten. Mit der Feierstunde am Montagabend wurde die Partnerschaft jetzt auch in Chichester ratifiziert. In Speyer wurde das Abkommen mit einem Festakt im Historischen Rathaus bereits am 8. Dezember 2022 besiegelt.

Was folgte, war ein sehr warmherzigen Empfang, bei dem die Speyerer Delegation, darunter auch Juliane Zech und Kathrin Kirsch, die beiden Vertreterinnen des Speyerer Freundeskreises, eifrig Kontakte knüpften, denn in Chichester hat sich kürzlich ebenfalls ein Freundeskreis für die Städtefreundschaft formiert. Vernetzung – auch mit Blick auf die geplante Bürgerreise im August – war deshalb das Gebot der Stunde. Dazu gab es an diesem Abend reichlich Gelegenheit. Der weltweit wohl bekannteste jüdische Song aller Zeiten hieß in seiner Originalfassung „Bei Mir Bistu Shein“ und wurde seit den 1930er Jahren unzählige Male gecovert. Die Andrews Sisters, Zarah Leander, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong und in Deutschland das Palastorchester von Max Raabe zählen zu den bekannteren Interpreten. Der Originaltext wurde erst ins amerikanische Englisch, dann in viele weitere Sprachen übersetzt – der Refrain aber blieb meist in der jiddisch-deutschen Urform: „Bei Mir Bistu Shein“.

Bürgerreise für Speyerer nach Chichester schon ausgebucht

Ein wenig könnte man die Botschaft des Liebesliedes auch auf die jetzt zweifach besiegelte Städtefreundschaft zwischen Speyer und Chichester beziehen: Für Speyer ist sie schön, die neue englische Partnerstadt im Südwesten der britischen Insel. Und auch die Stadtspitze und der Stadtrat von Chichester ließen beim Festakt im „Council House“ keinen Zweifel daran, dass sie das dort genauso sehen, was Speyer angeht.

Vom 5. bis 13. August dieses Jahres werden sich 42 Speyerer mit dem Bus auf den Weg in die neue englische Partnerstadt machen. Die erste Bürgerreise nach Chichester ist bereits ausgebucht.