Speyer. Mit strengem Blick prüft Kapitän Franz Hammer am Eingang der „Weinwunderbar“ die Bordkarten und wünscht eine gute Reise. Weitab von Vereinen und in geschlossener Gesellschaft hat er mit seinem Freundeskreis einen pfiffigen Fasnachtsabend mit Büttenreden und handgemachter Musik organisiert. Die „Boice of Germany“ machen mit Udo Sailer, Christian Ehringer, Gering Cerin und Gerold Solleder und mit ihren Sängern Lazlo („Über den Wolken“), Franz („Rote Lippen“) und Gerold („Purple Rain“) gute Laune.

Köstlich die Abenteuer von Hummel Howard Biery, in dessen Büttenrede sich am Ende jedes Verses im Satz „...in unserer schönen Wunderbar“ alle im Lokal einig waren. Udo Sailer schießt als kritische Putzfrau und Reiniger aller Speyerer Gullys den Vogel ab. Und Dennis Peterhans hat den Stammtisch, an dem die Idee entstanden war, mal selbst kräftig auf die Schippe genommen. jüg