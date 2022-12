Speyer. Das Purrmann-Haus Speyer erhält vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration die Auszeichnung „Museum des Monats“ für Dezember 2022. Kulturministerin Katharina Binz wird die mit 1000 Euro dotierte Ehrung in Anwesenheit geladener Gäste am Freitag, 9. Dezember, ans Purrmann-Haus, vertreten durch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Museumsleiterin Maria Leitmeyer, übergeben.

„Wir sind sehr stolz auf unser Purrmann-Haus, das eine einzigartige, vielfältige und allen voran die größte öffentliche Sammlung an Werken von Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller-Purrmann beherbergt. Dem engagierten Team um Maria Leitmeyer, das das Museum mit großem persönlichem Einsatz und viel Leidenschaft für das Thema betreut, gilt unser besonderer Dank“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler im Vorfeld. „Wir freuen uns riesig über die wunderbare Auszeichnung und die damit verbundene Würdigung unserer Museumsarbeit“, ergänzt Leitmeyer.

Das Purrmann-Haus präsentiert Leben und Werk des bedeutenden Künstlerpaares der Klassischen Moderne Hans Purrmann (1880-1966) und Mathilde Vollmoeller-Purrmann (1876-1943). Farbintensive Gemälde, Aquarelle und Grafiken sowie vielfältige Archivalien erzählen die faszinierende Geschichte zweier herausragender Künstlerpersönlichkeiten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Noch bis 26. März gibt die aktuelle Sonderausstellung „Künstlerpaare der Moderne“ im neuen Erweiterungsbau des Museums den Besuchern spannende Einblicke in das Werk und die Biografien der bedeutendsten Künstlerpaare ihrer Zeit.

Das Purrmann-Haus ist nicht nur Museum und Archiv, sondern kooperiert als Forschungsstätte mit anderen Institutionen bei Ausstellungen, Publikationen und Forschungsprojekten. Besonders zeichnet sich das Museum dadurch aus, ein offener Ort der kulturellen Bildung und Begegnung für alle zu sein: Es leistet mit seiner Arbeit einen aktiven Beitrag dazu, Kunst und Kultur für alle Altersgruppen und Besucherstrukturen erlebbar zu machen.

Wichtiger Teil des Netzwerks

Neben Gruppenführungen, Vorträgen oder Konzerten ergänzen museumspädagogische Angebote für Schulklassen und Kindergärten das Programm und machen das Purrmann-Haus zu einem lebendigen Ort kulturellen Austauschs. Hierbei pflegt das Haus seit vielen Jahren fruchtbare Kooperationen mit ortsansässigen Institutionen wie der Volkshochschule, der Jugendkunstschule Pablo, der Musikschule der Stadt und dem Seniorenbüro. Das Museum ist Gründungsmitglied des Netzwerkes „Kultur und Demenz“, das 2015 unter dem Dach des Seniorenbüros ins Leben gerufenen wurde und eine Teilnahme der Betroffenen am gesellschaftlichen, kulturellen Leben ermöglicht. Was bedeutet nun die Auszeichnung „Museum des Monats“? Sie wurde im August 2022 das erste Mal vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz ausgelobt. Nach den Herausforderungen der letzten beiden Jahre, mit denen sich die Museen angesichts der Corona-Pandemie konfrontiert sahen, stellt sie eine Anerkennung der schwierigen Situation im Kulturbereich und zugleich eine Würdigung qualitätvoller Museumsarbeit dar. Ziel ist es, landesweit die Museumsarbeit kleiner und mittelgroßer Museen in den Fokus zu rücken.

Ausgezeichnet werden Museen, die sich mit gelungenen Ausstellungsprojekten zur Orts-, Regional- oder Landesgeschichte, mit innovativen Vermittlungsideen, interessanten digitalen Angeboten, erfolgreichen Partizipationsprojekten, gelungenen Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit, außergewöhnlichem gesellschaftlichen Engagement, beispielhaften Projekten zum Sammlungserhalt oder zur Sammlungserschließung sowie bemerkenswerten Projekten generationenübergreifenden bürgerschaftlichen Engagements hervortun. Der Museumsverband Rheinland-Pfalz trifft eine Vorauswahl aus den mit Projektfördermitteln des Landes unterstützten nicht staatlichen Museen. zg