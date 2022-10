Noah Claus in der CDU

Speyer. Die Speyerer CDU begrüßt in ihren Reihen ein auf kommunalpolitischer Ebene bekanntes Gesicht: Noah Claus, unter anderem ehemaliger Vorsitzender der Jusos in Speyer und stellvertretender Vorsitzender des SPD-Stadtverbands Speyer, ist jetzt der CDU beigetreten: „Ich freue mich auf die Teamarbeit innerhalb der CDU, um unsere Stadt gemeinsam positiv weiterzuentwickeln. Meine Fähigkeiten, Erfahrungen und mein Engagement bringe ich in diese Arbeit gerne ein“, sagt der 23-Jährige.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noah Claus hatte die SPD im April 2022 verlassen. Er beklagte damals, dass nur rund zehn Prozent der Mitglieder aktiv mitarbeiten. Zudem sei er nicht mit allen Inhalten der Speyerer SPD einverstanden. Claus war bereits mit 15 Jahren in die Partei eingetreten.

Noah Claus. Bild: Claus © Noah Claus

„Erneut stellen wir fest, dass sich junge Menschen für uns entscheiden“, kommentiert Kreisvorstandsvorsitzende Sylvia Holzhäuser den Wechsel. Das habe auch das jüngste Neumitgliedertreffen deutlich gemacht. „Unser Ideen- und Themenpool, der sich auch in den Tagesordnungen des Stadtrates regelmäßig zeigt, wächst damit Stück für Stück“, freut sich Holzhäuser. zg