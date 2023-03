Sebastian Sztander ist neuer Fährmann zwischen Speyer und Rheinhausen

Speyer/Rheinhausen. Die Personenfähre „Neptun“ ist ab sofort wieder zwischen Speyer und Rheinhausen unterwegs. Am Freitag startete die Rheinhäuser Fähre unter neuer Führung in die aktuelle Saison. Sebastian Sztander steht jetzt hinterm Steuerrad der „Neptun“ und sorgt dafür, dass der 1995 wiederbelebte Fährbetrieb fortgesetzt werden kann.

Die Rheinhäuser Fähre verbindet die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen auf badischer Seite und Speyer auf pfälzischer Seite. Bereits zur Römerzeit war hier ein wichtiger Straßenknotenpunkt mit Übergang über den Rhein verzeichnet. Erstmals wird die Rheinhäuser Fähre 1296 in historischen Dokumenten erwähnt.

Die Beförderungszeiten ab Speyer sind in dieser Saison freitags von 11 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen in einem der beiden Bundesländern von 10 bis 20 Uhr. Ab 1. Oktober wird nur noch bis 19 Uhr gefahren.

Speyer: Fähre verkehrt nach Bedarf

Die Fähre verkehrt bei Bedarf, mindestens aber im 30-Minuten-Takt. Die Überfahrt dauert fünf bis zehn Minuten. Die Ab- und Anlegestelle in Speyer ist am Berghäuser Altrhein in der verlängerten Industriestraße ausgeschildert. Fahrgäste folgen der Markierung Fähre in Höhe der Firma Isover über den Hochwasserdamm zum Rheinufer.

Erwachsene zahlen zwei Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren einen Euro, die Mitnahme eines Fahrrades kostet 80 Cent, ein Radanhänger oder Bollerwagen ein Euro. Kinder unter sechs Jahren fahren gratis mit. Fahrausweise des VRN gelten nicht. Durch die Konstruktion der Fähre mit ihrer Bugklappe ist auch das Benutzen für Rollstuhlfahrer und Behindertenfahrzeuge möglich und wird rege in Anspruch genommen.

Auf Initiative der Stadt Speyer und der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen ist die historische Fährverbindung 1995 wiederbelebt worden. Sie wird heute von den Verkehrsbetrieben Speyer zusammen mit dem Schifffahrtsunternehmer Sebastian Sztander betrieben.

Da die Herbstferien in diesem Jahr in Baden-Württemberg wieder erst am 3. November zu Ende gehen, können auch die Rheinland-Pfälzer noch bis zum Sonntag nach Allerheiligen mit Kind und Kegel über den Rhein schippern.