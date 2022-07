Speyer im Video erleben

Speyer. Der Imagefilm der Stadt Speyer ist online abrufbar. Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungen hat das Video von BÖ Media produzieren lassen und dabei den Schwerpunkt auf den Tourismus in Speyer gelegt. So steht der Film ganz im Zeichen von „Speyer erleben“ und bildet unter diesem Motto viele Facetten der Stadt und ihrer Menschen unterschiedlichen Alters ab.

In zweieinhalb Minuten werden Schlaglichter aus Kultur und Gastronomie, aus Shopping und Feiern in lebhaften Bildern präsentiert. „Ohne Worte wird die Einzigartigkeit unserer Stadt eingefangen, in deren Mittelpunkt die Menschen stehen, die in Speyer wohnen und arbeiten, essen, trinken, feiern, shoppen, ins Theater oder Museum gehen – kurzum das Leben in der Welterbestadt genießen“, ist Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler begeistert.

Das Video ist unter www.speyer.de/erleben sowie auf dem städtischen YouTube-Kanal abrufbar. zg