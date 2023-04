Speyerer Malerin Silke Ballheimer stellt in Kallstadt aus

Speyer/Kallstadt. Am Wochenende war die Winzergenossenschaft Kallstadt bei der Genussmesse „Wein am Dom“ zu Gast in Speyer. Nun kehrt sich die Geschichte um, denn am Samstag, 22. April, wird um 14 Uhr eine Ausstellung der Speyerer Malerin Silke Ballheimer in der Vinothek der Genossenschaft eröffnet.

Der Speyerer Journalist und Buchautor Nikolaus Meyer stellt die Künstlerin und ihre Werke vor. Wie bei der Messe „Wein am Dom“ spielt der Rebensaft eine besondere Rolle, denn die Mehrheit der Bilder hat Ballheimer dem Pfälzer Nationalgetränk gewidmet.

„Kunst trifft Wein“ lautet folglich der Titel der Ausstellung, die nach der Vernissage bis zum 22. Juni zu den Öffnungszeiten der Winzergenossenschaft in der Weinstraße 126 zu sehen ist. Gezeigt werden 31 fantasievolle Bilder in Aquarell und Acryl, wobei der Kreativität der Künstlerin scheinbar keine Grenzen gesetzt sind. Der Sprung eines verliebten Pfälzers ins Dubbeglas zu seiner Angebeteten ist nur eines von vielen Beispielen, die den humorvollen Ansatz der hauptberuflich im Bereich Mediengestaltung arbeitenden Malerin unterstreichen.

In einer Zeit, in der negative Tendenzen in großen Teilen der Gesellschaft immer mehr um sich greifen, will Silke Ballheimer mit ihren farbenfrohen Bildern einfach nur Freude bereiten. Die Sportbilder „Zeitradler“ und „Kona“ hingegen sind als Reminiszenz an eine Zeit zu verstehen, als die 1963 in Speyer geborene Malerin noch als Marathonläuferin aktiv war.