Träume von Unterwasser bis ins Weltall

Speyer. „Wenn ich einmal groß bin, dann möchte ich ein Feuerwehrmann oder Polizist sein!“, „Als Astronautin werde ich in die Weiten des Weltalls fliegen!“, „In einem Formel-1-Rennwagen über die Strecke düsen!“ oder „In einem U-Boot in die Tiefen des Meeres abtauchen!“ Vielen Eltern werden diese Wünsche sicher bekannt vorkommen. Als Kind träumt man groß und die Fantasie kennt keine Grenzen. Nicht selten bleibt die kindliche Faszination für ein bestimmtes Thema bis ins Erwachsenenalter und prägt den weiteren Lebensweg.

In den Technik Museen Sinsheim Speyer können Kinder ihre Träume verwirklichen: Das Innenleben eines Unterseebootes erkunden, am Steuer eines Boliden sitzen, den Maschinenraum einer Lokomotive inspizieren oder Legenden der Luftfahrt anfassen, begehen und erleben.

Mit dem Kids Day gibt es Technik von Unterwasser bis ins Weltall. Die Technik Museen sind mit ihrer einzigartigen Sammlung ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie, denn dort erleben große und kleine Besucher gigantische Flugzeuge, schwere Lokomotiven, prächtige Oldtimer oder spritzige Rennwagen hautnah.

Nachfrage an Kinderangeboten

Da die Nachfrage nach Kinderangeboten in den vergangenen Jahren deutlich zunahm, wurde 2021 im Technik Museum Sinsheim der Kids Day ins Leben gerufen. Außer der Aufsichtsperson sind nur Kinder gestattet – denn bei dieser Veranstaltungsreihe stehen die jungen Museumsbesucher im Mittelpunkt. Die Termine waren in kürzester Zeit ausgebucht und die Rückmeldungen so gut, dass sich die Museumsmacher dazu entschlossen, den Day 2022 fortzusetzen. Neben Sinsheim ist in der nächsten Saison auch das Technik Museum Speyer mit dabei.

Der Kids Day findet regelmäßig von Januar bis November statt. In rund vier Stunden geht es bei einer spannenden Museumsführung auf Entdeckungsreise. Beim leckeren Mittagessen werden neue Kräfte gesammelt, um anschließend in die Erlebniswelt des Imax 3D oder Imax Dome Kinos einzutauschen. Als Erinnerung an den Tag gib es zum Abschluss für jedes Kind eine Überraschung. Je Termin können bis zu zehn Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren teilnehmen.

Neben dem Kids Day gibt es noch mehr für junge Fans. Für das besondere Geburtstagserlebnis bieten die Museen spezielle Kinderprogramme an. Inmitten der beliebten Ausstellungsstücke erleben die Geburtstagskinder dabei mit ihren Freunden einen ganzen Tag voller interessanter und informativer Abenteuer. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.technik-museum.de